Indispensables pour protéger vos murs, que ce soit contre l’usure, les frottements ou les chocs, ces nouvelles cornières autocollantes vous faciliteront la vie. Les angles saillants présents sur vos chantiers ne seront plus un cauchemar.

Nos baguettes d’angles adhésives se montent ultra facilement : elles sont légères, souples, lisses, et s’intègrent parfaitement sur tous vos murs. Leurs adhésivités vous permettront une liberté de mouvements pour finaliser vos travaux ainsi qu’un ajustement au millimètre près, même pour les murs irréguliers comme vous pouvez en rencontrer souvent.

Nous mettons à votre disposition 3 dimensions : 2,50 mètres, 2,70 mètres et 3 mètres ; que vous pouvez découper très facilement selon vos besoins. Tellement simple d’utilisation, ne passez pas à côté de cette innovation !



De plus, Alltek Exatek est considéré comme un gain de productivité garanti sur vos chantiers ! Résultat professionnel et collage parfait grâce à ses 2 bandes adhésives. Application directe de l’enduit après installation de la cornière, pas de temps de séchage nécessaire.



Enfin, nous sommes engagés au quotidien dans une démarche responsable, soucieux de notre impact environnemental et du confort des applicateurs, nos cornières Alltek Exatek sont fabriquées en plastique recyclable et s’utilisent avec nos enduits allégés : Alltek Tekjoint ou Alltek Blue Hydro.