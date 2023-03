L’Alltek Tekjoint, l’enduit allégé pour le traitement des joints

Enduit utilisable pour coller, lisser et garnir, il permet la réalisation des joints entre plaques de plâtres à bords amincis. Il est également utilisable pour le surfaçage et le garnissage.



L’Alltek Tekjoint Allégé possède un grand confort d’application et une excellente ponçabilité pour travailler dans de meilleures conditions tout en gagnant du temps.



Cet enduit est utilisable sur des supports et des plaques fixes qui doivent être conformes au DTU et normes en vigueur.



L’Alltek Tekjoint Allégé est disponible en seau de 5L et de 17L.

Sa certification technique CSTB est un signe de qualité qui certifie les atouts du produit et atteste de sa performance.



Ce produit est également classé A+ pour l’émissivité à l’air intérieur. Ce qui signifie de très faibles émissions de substances volatiles dans l’air.



Retrouvez plus d’informations dans la vidéo ci-dessous.

