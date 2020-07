La bibliothèque et le dressing constituent deux espaces plaisir de l’habitat. S’ils inspirent le rêve pour les aficionados de la lecture ou les fashionistas, ils requièrent un aménagement robuste pour accueillir les piles de livres, CD-DVD, vêtements et accessoires.

Faisant du confort intérieur sa première promesse, PLACO® propose sa plaque de plâtre HABITO®. Brevetée, elle facilite la fixation des charges les plus lourdes ou les plus sollicitées. Cette solution « choc » supporte jusqu’à 20 kg par point de fixation avec une vis à bois VBA Ø5 et jusqu’à 60 kg avec une cheville à expansion métallique pour vis M6. Un gage de résistance élevée pour une installation fiable et durable !

HABITO® : l'indispensable pour une bibliothèque solide

Longues étagères pour habiller un pan de mur qui court le long du salon, planches en bois massif pour une demeure au style authentique…, HABITO® permet de créer sa bibliothèque sur-mesure. Les collections d’oeuvres encyclopédiques, séries de vinyles, romans à succès et même objets de décoration seront préservés en toute sécurité. Aucun risque d’entendre tomber une étagère sous le poids des livres. Autre valeur ajoutée, HABITO® se distingue par une résistance aux chocs « record », jusqu’à vingt fois supérieure en comparaison à un mur en parpaing creux. Plus d’inquiétude quand les adolescents de la maison ne prêtent pas l’attention nécessaire aux murs lorsqu’ils prennent et posent leur bande-dessinée favorite !

HABITO® ACTIV’AIR® : idéale pour un dressing dans la suite parentale

La capacité à recevoir des charges lourdes d’HABITO® permet d’imaginer un dressing à la hauteur de ses attentes. Une penderie bien rangée, constituée d’étagères qui vont supporter manteaux, pantalons, costumes/tailleurs, tiroir XXL pour les ceintures…, tous les agencements sont possibles.

S’utilisant pour la réalisation de cloisons de séparation entre deux pièces, la plaque est source de sérénité. Pour un dressing installé dans la suite parentale ou la chambre, la version HABITO® ACTIV’AIR® apporte également une dimension bien-être. La technologie ACTIV’AIR® absorbe le formaldéhyde présent dans l’air intérieur, et le transforme en un composé inerte stocké au coeur de la plaque. Un plus qui permet d’utiliser la plaque pour le reste de la pièce : tête de lit tendance, écran plasma accroché au mur…

Crédits photos : Placo®