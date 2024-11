Trois millions d’euros (en partenariat avec l’ADEME) ont été investis sur le site industriel afin de mettre au point un process spécifique pour intégrer, de manière précise et sur de gros volumes, les parts de plâtre recyclé et de gypse naturel. L’usine s’est dotée d’un espace de stockage exclusif au plâtre recyclé, sourcé localement via des réseaux de collecteurs et préparateurs de matière secondaire. Il permet de sécuriser un approvisionnement en flux continu et de qualité. Un tapis convoyeur avec doseur a également été installé pour mesurer finement la part de plâtre recyclé dans son mélange et ainsi maîtriser la composition de chaque plaque.