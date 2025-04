Saint-Gobain récompense l’excellence mondiale en construction

Saint-Gobain a révélé les lauréats de la 14e édition du International Gypsum Trophy, célébrant l'excellence des installateurs de plaques de plâtre mondiaux.

Le 10 avril 2025, lors d'une cérémonie tenue à Paris, Saint-Gobain a dévoilé les lauréats de la 14e édition de son prestigieux International Gypsum Trophy. Cet événement, réunissant des projets venus de 29 pays, met en lumière l'excellence des installateurs de plaques de plâtre à travers le monde, avec 85 projets en compétition dans six catégories distinctes : Plafonds, Innovation, Résidentiel, Culture, Éducation et Loisirs, Secteur Public et Institutionnel, ainsi que Façades.

Les Grands Gagnants

→ Grand Prix - Shebara South Island Resort (Émirats Arabes Unis)

Le projet de station balnéaire de luxe Shebara South Island sur l'île isolée de Shaybara dans la mer Rouge a séduit le jury par son défi technique de taille. Des pods flottants uniques ont été installés pour protéger l'environnement marin fragile tout en offrant aux clients une expérience immersive en pleine nature. Saint-Gobain a joué un rôle clé dans la réalisation parfaite de ce projet grâce à l'utilisation innovante de ses produits.

→ Prix du Président - Estádio Pacaembu (Brésil)

Le complexe sportif de Pacaembu, alliant sport, loisirs et culture tout en honorant son héritage historique, a impressionné par la manière dont il a intégré des solutions de construction légères et innovantes de Saint-Gobain. Ce projet, certifié LEED, illustre un modèle de conception urbaine durable et multifonctionnelle.

Les Projets Primés par Catégorie

→ Catégorie Plafonds – 1er Prix : Business Center "Exploration and Production" (Italie)

Ce centre d'affaires de 70 000 m², comprenant bureaux, salles de réunion, restaurants, a été conçu pour respecter les normes énergétiques les plus strictes. Les plafonds modulaires en plâtre ont été un atout pour maximiser l’éclairage naturel et garantir une ambiance de travail optimale, tout en étant certifié LEED Gold.

→ Catégorie Plafonds – 2nd Prix : Cyrela by Pininfarina (Brésil)

Le projet Cyrela, une dynamique résidence multirésidentielle à Porto Alegre, a utilisé des panneaux Glasroc® X pour ses plafonds acoustiques, avec un design inspiré des circuits de course pour les garages. Les panneaux ont permis de répondre aux défis esthétiques tout en assurant un confort acoustique optimal.

→ Catégorie Innovation – 1er Prix : SC Asset Bangkok Boulevard Ratchaphruek (Thaïlande)

Le Bangkok Boulevard Ratchaphruek, un projet résidentiel premium, a fait appel à des matériaux spécialisés pour des designs asymétriques créatifs, achevés en trois mois. L’utilisation de produits Saint-Gobain a permis de créer des finitions innovantes tout en répondant aux exigences de performance énergétique.

→ Catégorie Innovation – 2nd Prix : Fragment (République Tchèque)

Le projet Fragment à Prague allie art et architecture. Les tours du bâtiment sont enveloppées de sculptures par David Černý et intègrent des technologies avancées de chauffage et refroidissement. Ce projet a mis en œuvre des matériaux modernes de Saint-Gobain pour améliorer l'efficacité énergétique tout en favorisant le confort thermique.

→ Catégorie Résidentiel – 1er Prix : Downtown One (Albanie)

Downtown One à Tirana est le premier bâtiment en Albanie à être certifié LEED. Ce projet multifonctionnel, alliant espaces résidentiels, bureaux et commerces, a intégré des solutions légères de Saint-Gobain et des façades transparentes pour optimiser la lumière naturelle et la durabilité.

→ Catégorie Résidentiel – 2nd Prix : Private Mansion (France)

Ce projet de rénovation d'une demeure privée a permis d'intégrer des solutions acoustiques et thermiques avec des cloisons Placoplatre® BA18S et des panneaux Rigitone® Activ’Air®. Il a ainsi permis de répondre aux défis techniques liés aux espaces modernes tout en respectant le style classique du bâtiment.

→ Catégorie Culture, Éducation et Loisirs – 1er Prix : School Group "Au pied des champs" (France)

Ce projet éducatif, réunissant plusieurs écoles et espaces communs, a utilisé des solutions de plâtre Saint-Gobain pour créer des formes complexes tout en optimisant la performance énergétique et acoustique des bâtiments.

→ Catégorie Culture, Éducation et Loisirs – 2nd Prix : Kunstmuseum Düsseldorf (Allemagne)

La rénovation du Kunstpalast a permis d'intégrer des solutions Saint-Gobain pour créer des espaces d'exposition modernes, tout en surmontant des défis architecturaux complexes grâce à des plafonds innovants et des structures métalliques.

→ Catégorie Business et Institutionnel – 1er Prix : Global Headquarters Bejo (Pays-Bas)

Le nouveau siège de Bejo, inspiré par la forme des feuilles de chou, est un exemple de conception durable avec une efficacité énergétique maximale. Le projet inclut des solutions de plâtre pour créer un environnement de travail confortable et innovant.

→ Catégorie Business et Institutionnel – 2nd Prix : Wexner Hospital: The Ohio State University (États-Unis)

Ce projet hospitalier massif, réalisé en pleine pandémie, a fait appel à des solutions flexibles de cloisons sèches et de plafonds pour répondre aux besoins d'un hôpital de 26 étages avec des espaces adaptables.

→ Catégorie Façades – 1er Prix : Grand Island, Hyatt Vivid/Dreams (Mexique)

Le complexe hôtelier de luxe à Cancún a utilisé un système léger de façades, permettant d’alléger la structure tout en garantissant une solution esthétique et écoénergétique.

→ Catégorie Façades – 2nd Prix : Mina Zayed Car Park (Émirats Arabes Unis)

Le parking de Mina Zayed à Abu Dhabi se distingue par l’utilisation de solutions innovantes en plâtre pour dissimuler les joints d'expansion tout en préservant l’esthétique des arches traditionnelles islamiques.

Les projets primés démontrent l'excellence et l'innovation dans le domaine de la construction et de l'aménagement, mettant en lumière l'engagement de Saint-Gobain pour des solutions durables et performantes. Ces réalisations prouvent qu'il est possible de repousser les limites de l'architecture tout en respectant des critères de performance environnementale.

Photo à la une : Thierry Fournier, Directeur Général Adjoint, Directeur Général Région Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique | ©Saint-Gobain

Par Bruno Kempeners