ATLANTIC dévoile sa palettes de nouveautés spécial salle de bains

Avec son moteur silencieux et ultra basse consommation, l’extracteur permanent Curv Genius assure un débit d’air constant et adapté en temps réel, pour un confort et une qualité d’air parfaite. En plus d’un design unique, ses performances et son fonctionnement intelligent lui permettent d’intégrer les configurations de pièces les plus complexes et de s’adapter en temps réel aux variations d’air.