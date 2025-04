Atlantic GENESIS Black Line : VRF R32 nouvelle génération

Une réponse technique aux exigences du marché

GENESIS Black Line incarne l’approche d’Atlantic : construire des systèmes robustes, performants et prêts pour les réglementations les plus strictes, notamment les normes IEC 60335-2-40, NF EN 378 et la réglementation CH 35. Certifiée Eurovent et éligible aux CEE, la gamme répond aux attentes des maîtres d’ouvrage comme des installateurs à la recherche de solutions fiables et durables.

Une conception 100 % Atlantic, entre innovation, robustesse et design

Développée de A à Z par les équipes Atlantic, GENESIS Black Line repose sur une conception maîtrisée et pensée dans les moindres détails :

Un compresseur double rotor, garantissant une meilleure stabilité et un rendement optimisé, en particulier à charge partielle.

Un moteur DC haute performance avec régulation de vitesse continue de 0 à 91 Hz, permettant une hausse de 17 % des performances globales.

Un échangeur Blackfin bénéficiant d’un traitement anti-corrosion et d’une fonction auto-nettoyage, pour une durée de vie prolongée même en environnements contraints.

Des performances certifiées avec un SEER jusqu’à 8 et un SCOP atteignant 4,75.

Le tout porté par un design signature noir et élégant, à la fois sobre et moderne, facilitant l’intégration dans tous types d’espaces.

Sécurité intégrée : un système sous contrôle

Parce que la sécurité est indissociable de la performance, GENESIS Black Line intègre une série de dispositifs intelligents :

Détecteurs de fuite intégrés et réarmables sur les unités intérieures, assurant une surveillance continue et une intervention rapide.

Système Pump Down sur les unités extérieures mono-ventilateur, permettant le rapatriement du fluide frigorigène pour une maintenance en toute sécurité.

Vannes de coupure intégrées sur les unités mono-ventilateur, avec possibilité d’extension à des vannes externes pour les versions double-ventilateur.

Alarmes visuelles et sonores intégrées sur les unités cassettes, murales et télécommandes pour une détection immédiate des anomalies.

BUS auto-alimenté, garantissant la continuité de service des unités intérieures même en cas de coupure d’alimentation partielle.

Une solution conçue pour l’efficacité terrain

Avec son outil de dimensionnement GENESIS LAB, Atlantic facilite la sélection et la configuration des systèmes. Des formations techniques sont également proposées dans le centre de Meyzieu pour garantir une installation conforme et optimisée.

Enfin, grâce à un accompagnement personnalisé et une extension de garantie jusqu’à 10 ans, Atlantic affirme son engagement à accompagner durablement les professionnels du génie climatique.