Atlantic est une marque française qui développe depuis plus de 55 ans des solutions de confort thermique multi-technologies et multi-énergies. Dans le marché du neuf et de la rénovation, de l’habitat (individuel et collectif) et du tertiaire, les offres Atlantic répondent aux exigences de bien-être, d’économie et de performances énergétiques. Radiateurs électriques et sèche-serviettes, chaudières gaz et fioul, pompes à chaleur air/eau et air/air, ventilation et traitement de l’air, chauffe-eau électriques et thermodynamiques, ainsi que l’offre hybride, autant de produits innovants alliés à des services personnalisés.

Les appareils Atlantic sont recommandés, installés et mis en service par des professionnels qualifiés. S’appuyant sur 13 sites industriels en France, Atlantic conçoit et fabrique l’essentiel de ses solutions dans l’hexagone. La marque s’engage pour apporter à tous ses clients plus de tranquilité d’esprit.