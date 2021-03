La Bande d’Étanchéité Terrasse Bois Ubbink est une bande adhésive bitumineuse qui permet de protéger la face supérieure des lambourdes des terrasses en bois. Elle se colle directement sur les lambourdes constituant la structure de la terrasse bois. Elle évite ainsi que l’humidité et les eaux de pluie ne pénètrent à travers la lambourde (notamment par le filetage de la vis) tout en empêchant le contact prolongé de l’eau avec le dosseret de la lambourde.

La Bande d’Étanchéité Terrasse Bois Ubbink garantit efficacement la protection de la face supérieure des lambourdes des terrasse bois. Elle protège la structure de l’humidité évitant ainsi une détérioration et un pourrissement rapide des fondations de la terrasse en bois.

La bande d’étanchéité terrasse bois est composée d’une bande bitumineuse avec film aluminium et renfort polyester. Elle résiste ainsi aux températures extrêmes et aux U.V.



Caractéristiques techniques :

Épaisseur : 1,1mm

Largeur : 80mm

Longueur rouleau : 20m

Température d’application : +5°C/+45°C

Résistance à la traction : Longitudinale : 185 N/50mm Transversale : 200 N/50mm

Élongation : Longitudinale : 10% / Transversale : 20%

Conforme au DTU 51.4

Le DTU 51.4 (décembre 2018) Platelages extérieurs en bois indique que la face supérieure des lambourdes en bois doit être protégées par le biais de bandes bitumineuses débordantes ou capotage. La Bande d’Étanchéité Terrasse Bois Ubbink est donc totalement adaptée dans le cadre du DTU.