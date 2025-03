Préparez vos extérieurs pour les beaux jours avec Simpson Strong-Tie !

DJH-Z : La solution idéale pour des structures extérieures durables et modulables

Lorsqu’il s’agit d’aménagement extérieur, la résistance aux intempéries est primordiale. Le sabot sécable DJH-Z de Simpson Strong-Tie se distingue par sa conception robuste et son revêtement innovant ZPRO®. Alternative performante entre l’acier galvanisé standard et l’inox, il assure une protection optimale contre la corrosion tout en conservant une finition soignée.

Pourquoi choisir le DJH-Z ?

Une résistance à toute épreuve : Son revêtement ZPRO ® forme une barrière efficace contre l’humidité et les agressions extérieures.

: Son revêtement ZPRO forme une barrière efficace contre l’humidité et les agressions extérieures. Une flexibilité maximale : Sa conception sécable permet une adaptation rapide aux largeurs de bois portés (de 45 à 160 mm), facilitant ainsi son installation sur le chantier.

: Sa conception sécable permet une adaptation rapide aux largeurs de bois portés (de 45 à 160 mm), facilitant ainsi son installation sur le chantier. Un gain de temps sur la pose : Compatible avec les vis connecteurs CSA-Z ou SSH, il ne nécessite aucun préperçage, simplifiant le montage.

: Compatible avec les vis connecteurs CSA-Z ou SSH, il ne nécessite aucun préperçage, simplifiant le montage. Une fabrication française : Un gage de qualité et de performance pour des installations pérennes.

Deck Planner™ : Concevez votre terrasse sur-mesure en quelques clics

Et si vous pouviez visualiser et planifier votre terrasse idéale avant même d’entamer les travaux ? C’est ce que propose Deck Planner™, une application intuitive et 100 % gratuite développée par Simpson Strong-Tie. Destinée aussi bien aux bricoleurs qu’aux professionnels, cette plateforme permet de concevoir une terrasse en 3D, avec un rendu réaliste et détaillé.

Les atouts de Deck Planner™ :

Une interface intuitive : Glissez-déposez les éléments pour concevoir une structure personnalisée.

: Glissez-déposez les éléments pour concevoir une structure personnalisée. Une bibliothèque complète : Choisissez parmi différentes configurations, matériaux et accessoires.

: Choisissez parmi différentes configurations, matériaux et accessoires. Une immersion totale : Importez une photo de votre jardin pour une visualisation réaliste du projet.

: Importez une photo de votre jardin pour une visualisation réaliste du projet. Un accompagnement optimisé : Générez automatiquement les plans structurels détaillés et la liste des matériaux nécessaires.

Avec Deck Planner™, chaque projet de terrasse devient simple et accessible, de la conception à la réalisation.

ZPRO® : La nouvelle référence des connecteurs pour structures extérieures

Simpson Strong-Tie innove avec ZPRO®, une gamme de connecteurs structurels conçus pour offrir un excellent rapport qualité-prix. Alternative économique à l’acier inoxydable A4, ce revêtement à base de Zinc-Magnésium renforce la résistance des assemblages contre la corrosion et les conditions climatiques extrêmes.

Pourquoi opter pour la technologie ZPRO® ?

Un coût maîtrisé : Jusqu’à 3 fois plus économique que l’inox A4.

: Jusqu’à que l’inox A4. Une durabilité renforcée : Une protection supérieure aux galvanisations classiques.

: Une protection supérieure aux galvanisations classiques. Une large compatibilité : Idéal pour les terrasses, carports, abris de jardin et autres structures en bois.

: Idéal pour les terrasses, carports, abris de jardin et autres structures en bois. Un choix varié de connecteurs : Sabots sécables DJH-Z, pattes de solivage, pieds de poteau PBWS-Z, équerres renforcées, etc.

Avec ZPRO®, bénéficiez d’une solution fiable, accessible et esthétique pour tous vos aménagements extérieurs.

Anticipez la belle saison et donnez vie à vos projets avec les solutions Simpson Strong-Tie !

Pour en savoir plus exit_to_app