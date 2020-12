Forte de son savoir-faire de haute qualité en matière de connexions et fixations sur bois et pour béton et maçonnerie, Simpson Strong-Tie a développé une gamme spécifique pour répondre aux problématiques des systèmes constructifs en panneaux CLT. Un catalogue dédié à cette gamme complète, construit en collaboration avec les fabricants et industriels du CLT, vient d’être publié.