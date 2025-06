Hygro’Vap® : membrane hygro-régulante pour l'étanchéité à l’air

En fonction des conditions climatiques, la membrane intelligente Hygro’Vap protège l’isolant, prévient les moisissures et assure une structure saine et performante toute l’année, pour un confort durable et économe en énergie.

Une bonne gestion de l’humidité est essentielle en construction pour préserver la durabilité des bâtiments et le confort des occupants. Une mauvaise régulation de la vapeur d’eau peut entraîner condensation, moisissures et détérioration des matériaux, altérant l’isolation thermique et la qualité de l’air intérieur.

Avec une réglementation thermique de plus en plus stricte et des variations climatiques importante, il devient crucial d’adopter des solutions adaptées. Pour y répondre, UBBINK a conçu Hygro’Vap, une membrane hygro-variable qui ajuste sa perméabilité à la vapeur d’eau selon les conditions climatiques.

En hiver, lorsque l’air intérieur est saturé d’humidité, Hygro’Vap bloque la migration de la vapeur d’eau produite au sein du logement, évitant ainsi toute accumulation d’humidité dans la mur et préservant ainsi l’efficacité thermique de l’isolant. En été, la membrane s’ouvre pour évacuer l’humidité résiduelle accumulée dans la paroi qui sera extraite par la ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Cette régulation assure une protection optimale contre les pathologies liées à l’humidité et améliore la performance énergétique du bâtiment. Compatible avec tous les isolants, Hygro’Vap convient aussi bien aux constructions neuves qu’en rénovation.

En garantissant un isolant sec et performant, cette membrane réduit les pertes énergétiques et contribue à un habitat plus confortable, sain et économe en énergie. Un véritable atout, tant pour la phase de construction que pour la pérennité du bâtiment même les plus exigeants grâce notamment à sa certification « construction passive » par l'institut Passiv House.

→ Les avantages de l'Hygro'Vap® :

Membrane transparente pour faciliter la mise en œuvre

Très résistante grâce à sa grille de renfort

Valeur Sd variable : 0.5 - 25m

Idéal en rénovation pour l’isolation des combles et des murs par l’intérieur

Adaptée pour les bâtiments à haute performance énergétique

Certifiée composant « construction passive » par l'institut Passive House

Pour en savoir plus exit_to_app