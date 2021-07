Bardage bois : une touche de couleur pour personnaliser sa façade

Pour embellir sa maison et donner de l’éclat à ses extérieurs, opter pour une façade colorée grâce à un bardage bois est une belle façon de personnaliser son habitat. Adapté à tous les types d’architectures, un habillage en bois promet un résultat esthétique et durable, disponible dans de nombreuses teintes à associer pour donner du caractère à ses extérieurs et créer l’ambiance correspondant à ses envies. En petite touche pour souligner les reliefs ou en aplat sur toute la maison, on ose la couleur !

Profil Biseau – Coloris Vert Jade – 22 x 122 mm utile (visuel à la une)

Avec un bardage vert clair, cette maison individuelle adopte la tendance du naturel. La teinte claire apporte douceur et lumière à l’architecture traditionnelle de l’habitat, qui se fond alors à merveille dans son environnement.

Opter pour la singularité

Profil Ontario – Coloris Brun Mercure - 19 x 122 mm utile

Avec sa nuance de violet, le contraste entre le bardage Extra Brun Mercure et les menuiseries blanches permet une belle mise en avant de l’architecture de cette maison et souligne sa singularité. Une finition garantit 10 ans qui offre une couleur durable et un résultat pérenne. Dynamiser et égayer la façade

Profil Ontario – Coloris Rouge Sang de Boeuf - 19 x 122 mm utile

Adopté en petite touche pour accentuer les reliefs de l’architecture, le bardage en bois rouge dynamise et donne du caractère à la façade. Adouci par le blanc, cette touche de couleur très tendance est parfaite pour apporter de la chaleur et donner de l’éclat à la façade. Des tonalités neutres

Profil Biseau – Coloris Gris Anthracite – 22 x 122 mm utile

Cette maison d’architecte est dotée d’un bardage profil Biseau, avec une finition peinture Gris Anthracite qui apporte une élégante sobriété à l’ensemble. L’alliance parfaite entre une architecture moderne et la tradition d’un profil à recouvrement. Jouer avec les contrastes pour un résultat contemporain

Profil Ontario – Coloris Blanc – 19 x 122 mm utile

Le bardage blanc habille ici magnifiquement cette maison individuelle. Le contraste avec le Gris Anthracite est utilisé à sa juste mesure pour donner un aspect très contemporain à cette maison aux formes cubiques.

