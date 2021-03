Premier fabricant français de lambris et de bardages et premier importateur français de bois du Nord issus de forêts gérées durablement, SILVERWOOD importe, transforme, usine, préserve et finit les bois bruts pour en faire un matériau performant et durable.

Essentiellement tourné vers les bois du Nord de l’Europe pour leurs remarquables propriétés techniques et esthétiques, Silverwood travaille le Pin et le Sapin du Nord mais aussi le Mélèze, le Douglas et aussi le Western Red Cedar. Parce que les performances finales du matériau dépendent en premier lieu de la qualité du produit de base, Silverwood choisit et sélectionne soigneusement les bois entrant dans ses fabrications.

SILVERWOOD propose une large gamme de bardages bois (Couleur, Essences naturellement durables, Classic) qui multiplie les atouts : diversité des couleurs, des aspects et des profils, choix des essences mais aussi simplicité de pose et confort d’entretien.

SILVERWOOD propose une large gamme de lambris (Déco, A Personnaliser, Classic) déclinée en 3 états de surfaces et différents profils pour répondre au mieux aux envies des puristes du bois ou des amateurs d’ambiances déco alliant bois et effets matière.

SILVERWOOD offre la gamme plus complète de matériaux bois et composites disponibles sur le marché : bois de charpente, aboutés, contrecollés, lamellé–collé, poutre en i, lamibois. Une gamme de produits d’ingénierie bois adaptée à tous domaines d’application (pour les planchers, l’ossature, les charpentes).

SILVERWOOD importe en volumes conséquents différentes qualités et essences de bois résineux pour la charpente, la menuiserie, la couverture. Silverwood vous offre un très vaste choix de sections, des bois préservés sur demande, des outils industriels de rabotage et de première transformation de pointe.

SILVERWOOD, premier importateur de panneaux en France, propose une large gamme de panneaux contreplaqués, OSB, panneaux de fibre, etc.

Silverwood propose un choix de 3 sections de terrasse et 2 types de préservation (vert et marron). Une gamme vouée à un fort développement dans les tous prochains mois.