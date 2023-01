BATI épargne : le meilleur allié pour bâtir vos projets !

Dans une vie, les projets sont multiples et surtout ils varient en fonction de l’âge et des besoins. Pour pouvoir les réaliser, il faut penser à épargner. Or, il y a plusieurs solutions pour placer son argent. L’assurance-vie en est une ; c’est d’ailleurs l’épargne préférée des Français avec, à la fin du mois de décembre 2021, des encours qui atteignent 1 876 milliards d’euros, en croissance de +4,4% sur un an (source : France Assureurs – 03/02/2022). Ce placement offre une solution qui permet de financer tous ses projets tout au long de sa vie.