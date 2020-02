Ce bâti-support répond à vos exigences pratiques et économiques, ainsi qu’à toutes les contraintes de pose et. Certifié NF, il s’adapte à toutes les cuvettes suspendues et se distingue par des plaques de commande très élégantes.

PRATIQUE Hauteur du bâti-support : 1150 mm

Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur. Profondeur d'encombrement : minimum 180 mm Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible

Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon

Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm ROBUSTE Châssis traité anticorrosion haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES - Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180 degrés. Fixation au bâti-support par clipsage.



- Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt



- Large trappe de service permettant un accès aisé au mécanisme.



- Maintenance facilitée : un QR code dans le réservoir permet d'accéder immédiatement à la liste des pièces détachées