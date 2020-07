Beissier se positionne comme le numéro 1 des ventes françaises d'enduits mécanisés intérieur en pâte, avec notamment les produits de sa marque BAGAR, qui couvrent l'ensemble des besoins, de l’impression jusqu’à la décoration. Appréciées et plébiscitées des professionnels pour leurs qualités et performances intrinsèques, les références BAGAR, qu'elles soient distribuées en seaux ou sacs, se parent désormais de nouveaux packagings.

Cette nouvelle charte des habillages produits BAGAR de Beissier a été notamment repensée afin d'offrir encore plus de clarté et de visibilité pour une identification rapide et sûre.

Reprenant les éléments de reconnaissance forts comme le code couleur, le logo BAGAR et le nom du produit (Airliss G, Airliss J, Airliss J Light...), l'identité visuelle des packagings seaux et sacs des enduits BAGAR 2020 prône élégance et lisibilité.



Faciles à identifier pour les aficionados de la marque, avec simplement le nom de la référence, la fonction produit (super garnissant, garnissant, lisse et colle, impression et finition...), dorénavant intégrée dans un liséré de couleur juste au-dessus du logo BAGAR permettra aux plus néophytes de confirmer leur sélection et de choisir ainsi rapidement et en parfaite sérénité la référence qui conviendra au chantier.

Agrémentés de pictos "Info tech", qui illustrent notamment la destination (intérieur ou extérieur), l'épaisseur requise et les divers modes d'application et outils adéquats (machine à projeter, airless, rouleau), les visuels de ces emballages reprennent également, en signature, les avantages produits (polyvalence, bon garnissant,...) pour parfaitement compléter l'information.



Disponible pour BAGAR Airliss seau de 25 kg et BAGAR Airliss sac de 25 kg, cette nouvelle identité visuelle habillera aussi les références BAGAR Impression, puis BAGAR Technique, dans les prochaines semaines.

