La marque Plaque plastique a dressé son top 10 des métiers manuels les plus sollicités. Sans surprise, les métiers du bâtiment s’illustrent énormément dans le classement.

« Serruriers, plombiers, électriciens… ces professions manuelles, souvent sous-estimées, sont pourtant indispensables dans le quotidien des Français », introduit la marque Plaque plastique, dans une étude sur les professions manuelles les plus sollicitées par les Français.

Le top 10 repose sur les recherches mensuelles effectuées sur Google.

Le top 3 dominé par des professionnels du bâtiment

En bas du classement, nous retrouvons des professions diverses : les ébénistes (7 000 recherches) et les garagistes (6 400). Les métiers du bâtiment figurent également :les peintres sont à la 10ème place (6 100), les maçons à la 9ème place (6 300) et les charpentiers à la 6ème (9 100).

Le menuisier s’affiche à la 5ème place, enregistrant 14 000 recherches mensuelles. « C’est un artisan qui est particulièrement sollicité pour des travaux de rénovation ou des créations sur mesures (fenêtres, meubles, portes, etc.) », note Plaque plastique.

Au-dessus de lui s’affiche le couvreur (18 000 recherches mensuelles), souvent appelé « pour réparer ou rénover des toitures, notamment après des périodes de fortes intempéries comme on en a eu beaucoup cette année », est-il souligné dans l’étude.

L’électricien (3ème place), quant à lui, dénombre 30 000 recherches mensuelles, pour des incidents tels que les pannes de courant et les courts-circuits.

L’expertise du plombier est très appréciée, autant pour des problèmes de fuites d’eau, de tuyauterie bouchée que de panne de chauffe-eau. Ce qui vaut à ce professionnel 35 000 recherches mensuelles et la 2ème place du top 10.

Mais le classement est culminé par le serrurier, qui comptabilise 53 000 recherches mensuelles. « La fréquence et l’urgence de ces imprévus, qui empêchent l’accès à son propre domicile, font du serrurier un professionnel incontournable dans le quotidien des français », exposent les auteurs de l’étude.

Top 10 des métiers manuels les plus recherchés sur Google - Source : Plaque plastique

Sans surprise, des professionnels particulièrement sollicités dans la capitale

Plaque plastique va plus loin en analysant les recherches, ville par ville, des professions du top 3. Paris concentre la majorité de recherches de serruriers (9 600). « Cela fait sens : la capitale concentre une forte population et de nombreux immeubles, donc automatiquement, davantage de problèmes de serrurerie peuvent survenir que partout ailleurs en France », justifie Plaque plastique.

« Cela dit, ce classement nous réserve quelques surprises : les grandes métropoles ne sont pas forcément celles où la demande de serrurier est la plus forte. Même dans des plus petites localités où l’on pourrait s’attendre à trouver une population plus autonome et plus bricoleuse, les serruriers restent très sollicités », abonde la marque. La ville d’Annemasse (74) atterrit à la deuxième position. Dans l’Hérault, les communes de Béziers, Lunel, Agde ainsi que Frontignan sont respectivement à la 4ème, 5ème, 6ème place et 8ème place.

Côté plombiers, la dynamique change, avec une demande plus marquée dans les agglomérations. À Paris, le nombre de recherches mensuelles s’élève à 4 900. La ville est talonnée par Strasbourg, Toulouse, Lyon et Nice.

Mêmes observations chez les électriciens, auprès de qui la Ville Lumière dénombre 1 700 recherches, suivie par Marseille, Nice, Montpellier et Lyon.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock