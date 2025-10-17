ConnexionS'abonner
BEISSIER

Quartier de la gare
77760 la chapelle la reine
France
Spécialiste de la préparation des fonds, BEISSIER conçoit, fabrique et commercialise, une gamme complète de solutions pour la préparation des supports.

La production de ces solutions enduits et peintures est intégralement réalisée dans nos sites en France et en Espagne. Dotés des équipements technologiques les plus modernes, ces deux sites représentent respectivement 7 000 et 19 000 m².

Grâce à la situation géographique stratégique de nos unités de production, BEISSIER bénéficie d’accès privilégiés pour ses approvisionnements ainsi que pour la distribution rapide de ses produits à travers toute l’Europe.

Riche d’une longue expérience sur les marchés français et espagnols, BEISSIER a décidé de miser sur la croissance internationale de son activité.

Aujourd’hui, les enduits Beissier sont présents sur les principaux marchés de l’Union Européenne, faisant de BEISSIER le leader des enduits de peintre en Europe.

Les ventes de BEISSIER sont principalement réalisées au travers de deux marques PRESTONETT® et BAGAR®.

Depuis plus de 20 ans, PRESTONETT® s’impose comme la gamme enduits de référence chez BEISSIER pour la préparation des supports en application manuelle.

BAGAR® demeure la marque N°1 des ventes d’enduit pour projection mécanisée en France. Elle propose aujourd’hui une gamme complète de solutions mécanisables de l’impression à l’enduit, jusqu’à la décoration.

Pour BEISSIER, être leader, c’est être capable de développer de nouveaux marchés et de répondre précisément aux besoins des utilisateurs grâce à des produits de qualité aux performances continuellement accrues.

BEISSIER maintient des standards de qualité élevés et met au point des produits d’avant-garde grâce à la collaboration de ses laboratoires R&D établis en France et en Espagne, associée aux travaux de recherche des différents centres technologiques.

