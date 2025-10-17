BEISSIER
Spécialiste de la préparation des fonds, BEISSIER conçoit, fabrique et commercialise, une gamme complète de solutions pour la préparation des supports.
La production de ces solutions enduits et peintures est intégralement réalisée dans nos sites en France et en Espagne. Dotés des équipements technologiques les plus modernes, ces deux sites représentent respectivement 7 000 et 19 000 m².
Grâce à la situation géographique stratégique de nos unités de production, BEISSIER bénéficie d’accès privilégiés pour ses approvisionnements ainsi que pour la distribution rapide de ses produits à travers toute l’Europe.
Riche d’une longue expérience sur les marchés français et espagnols, BEISSIER a décidé de miser sur la croissance internationale de son activité.
Aujourd’hui, les enduits Beissier sont présents sur les principaux marchés de l’Union Européenne, faisant de BEISSIER le leader des enduits de peintre en Europe.
Les ventes de BEISSIER sont principalement réalisées au travers de deux marques PRESTONETT® et BAGAR®.
Depuis plus de 20 ans, PRESTONETT® s’impose comme la gamme enduits de référence chez BEISSIER pour la préparation des supports en application manuelle.
BAGAR® demeure la marque N°1 des ventes d’enduit pour projection mécanisée en France. Elle propose aujourd’hui une gamme complète de solutions mécanisables de l’impression à l’enduit, jusqu’à la décoration.
Pour BEISSIER, être leader, c’est être capable de développer de nouveaux marchés et de répondre précisément aux besoins des utilisateurs grâce à des produits de qualité aux performances continuellement accrues.
BEISSIER maintient des standards de qualité élevés et met au point des produits d’avant-garde grâce à la collaboration de ses laboratoires R&D établis en France et en Espagne, associée aux travaux de recherche des différents centres technologiques.
Impression régulatrice d’absorption mate en phase aqueuse - BAGAR PRIM
Impression régulatrice d’absorption mate en phase aqueuse destiné à l’amélioration de l’accrochage et à la régulation de l’absorption en...
Enduit semi-allégé de dégrossissage et de lissage en pâte à projeter - BAGAR MIX
Enduit semi-allégé de dégrossissage et de lissage en pâte à projeter destiné au débullage des bétons en intérieur. Il est garnissant,...
Enduit multi-usage en poudre - PRESTONETT M
Enduit multi-usage en poudre destiné au rebouchage de trous, fissures et saignées, à l’égalisation et au lissage des fonds, au traitement des bandes à joint et...
PRESTONETT P7, Enduit colle polyvalent en poudre – 7 fonctions
Enduit colle polyvalent en poudre – 7 fonctions Enduit en poudre permettant le montage des carreaux de plâtre et de béton cellulaire, le collage de plaques de plâtre, le rebouchage...
BAGAR BAG MAX - Enduit en pâte spécial airless en carton de 500 kg
Enduit en pâte spécial airless en carton de 500 kg Solution économique et écologique avec 3 enduits labellisés NF, pour le dégrossissage, le lissage et la finition...
BAGAR AIRLISS G - Enduit de dégrossissage spécial airless
Enduit de finition gouttelette ou de lissage en pâte à projeter. Pour la décoration en relief d’aspect structuré. Idéal pour la décoration économique...
PRESTONETT R - Enduit de rebouchage
Enduit de rebouchage en poudre destiné au rebouchage de trous et fissures. Le PRESTONETT R permet également un lissage partiel des supports. Avantages produit : Sans grumeaux Toute...
PRESTONETT F - Enduit de finition
Enduit de lissage et de finition en poudre destiné au lissage des fonds, il permet de masquer les petites imperfections des supports. Le PRESTONETT F est facile à préparer et a...
PRESTONETT G - Enduit de dégrossissage
Enduit de dégrossissage en poudre destiné à l’égalisation des fonds. Le PRESTONETT G est facile à préparer et a un temps d’utilisation long. Il...
Enduit BAGAR GT - Enduit de finition gouttelette
Enduit de finition gouttelette ou de lissage en pâte à projeter. Pour la décoration en relief d’aspect structuré. Idéal pour la décoration économique...
