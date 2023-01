#BienPlusQuUnSpécialiste​ – N°5 l’assurance des cyber risques Vidéo | 06.09.21

Bien plus qu’un spécialiste. SMABTP, c’est le leader dans l’assurance de la construction, mais c’est bien plus que ça. SMABTP, c’est aussi l’assureur des cyber risques ! Que l’on parle de votre système d’information et de vos données informatiques ou encore des maquettes numériques, votre entreprise peut être victime de cyberattaque.