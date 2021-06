La tour First vient d’être livrée par Bouygues Construction IDF Rénovation Privée. Elle est, pour l’instant, la plus haute tour habitée de France. Ce chantier fut très particulier sur bien des aspects. En effet, la tour est le résultat d’une rénovation lourde de la tour Axa construite dans les années 70. Le cabinet KPF a ainsi conçu un bâtiment de forme hélicoïdale surélevé de 10 étages et élargi de 1.50 mètres qui a nécessité des solutions extrêmement pointues et complexes à mettre en oeuvre de la part des ingénieurs et équipes travaux de l’entreprise Bouygues Construction.