Blocs-portes DAS JELD-WEN : pour toujours avoir réponse à tout !

Les blocs-portes DAS qui équipent les issues de secours ou assurent la fonction de compartimentage dans les Établissements Recevant du Public doivent pouvoir contenir un incendie suffisamment longtemps pour permettre l’évacuation des personnes. Ils font partie intégrante du système de sécurité incendie. Grâce à eux, les locaux sont compartimentés, la propagation du feu et des gaz inflammables est stoppée et l’évacuation sécurisée. En plus d’être particulièrement efficaces pour protéger les personnes et les biens en cas d’incendie ou autres situations d’urgence, les blocs-portes DAS JELD-WEN ont été conçus pour répondre aux demandes et besoins de tous les ERP, même les plus spécifiques. Vous ne serez plus jamais pris de court par la question d’un de vos clients : ils ont réponse à tout !