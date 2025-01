7x plus rapide avec le service d'implantation laser Ecophon

Ecophon lance un nouveau service, le service d’implantation laser. Installez des unités flottantes, des panneaux muraux et des plafonds modulaires de 3 à 7 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Ce nouveau service utilise une technologie laser avancée pour transformer des plans numériques en projection en temps réel, rapidement et avec précision. L’association de cette technologie et de notre Bureau d’Etudes Technique, vous permettra en 3 étapes seulement d’optimiser vos chantiers.