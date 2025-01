Les solutions DAS pour toujours avoir réponse à tout !

… pour répondre aux enjeux de sécurité et de conformité

Tous les blocs-portes DAS JELD-WEN sont certifiés NF et classés EI30 ou EI60, garantissant ainsi une résistance au feu de 30 à 60 minutes. Conformes aux normes européennes et françaises, ils répondent aux critères de sécurité les plus élevés, permettant de compartimenter les espaces et de limiter la propagation des flammes, de la chaleur et des gaz inflammables en cas d’incendie​.

… pour répondre aux spécificités esthétiques de chaque chantier

L’un des grands atouts des blocs-portes DAS JELD-WEN est leur capacité d’adaptation aux spécificités de chaque chantier. Grâce aux montants ajustables, aux options sans montants ou aux fileurs, ces blocs-portes s’adaptent aux espaces les plus atypiques. De plus, JELD-WEN propose jusqu’à 10 options esthétiques, incluant des charnières invisibles, des finitions variées (stratifiés tons unis, tons bois ou placage essence fine à vernir) et même des versions Largement vitrées.

… pour répondre aux délais serrés

Solutions prêtes à poser, les blocs-portes DAS JELD-WEN permettent de réduire considérablement les temps d'installation. En version stratifié, ils ne nécessitent pas de mise en peinture et sont équipés de systèmes d’asservissement encastré ou déporté selon les besoins du projet. Cette simplicité d’installation permet d’économiser du temps et des ressources, un avantage certain pour les chantiers aux délais serrés.

… pour encore plus de confort pour les utilisateurs

Parce que chaque utilisateur a le droit à plus de confort et plus de sécurité, JELD-WEN a conçu de véritables remparts contre les nuisances sonores et les bobos du quotidien. Dotés de performances acoustiques croissantes (31, 32 et 40 dB), les blocs-portes DAS JELD-WEN intègrent désormais, en version École Maternelle, des joints anti-pince doigt de chaque côté du vantail et jusqu’à 1100 mm de hauteur.

Doté de nombreuses performances, le bloc-porte DAS a été conçu pour répondre aux enjeux de tous les secteurs du bâtiment : santé, enseignement, bureaux et administrations, hôtellerie et restauration. JELD-WEN, la sécurité sans compromis.

