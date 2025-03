À l'étroit dans vos projets de réhabilitation ?

Dans les secteurs de l’hôtellerie, du tertiaire, de l’enseignement, ou de la santé, les portes intérieures font partie des éléments constructifs les plus utilisés. Cela est encore plus vrai dans l’habitat collectif où les enjeux de sécurité, de confort et d’image sont encore plus forts. Pour répondre à cette problématique et aux défis environnementaux, JELD-WEN a développé un concept unique de blocs-portes de réhabilitation permettant une rénovation discrète, rapide et sans quasi aucune perte de passage pour les usagers ! Plus d’excuses, vous ne vous sentirez plus jamais à l’étroit dans vos projets de rénovation !