Véritable spécialiste des sols, Bostik collabore avec les fabricants de revêtements afin de proposer des solutions toujours plus cohérentes avec les réalités des métiers, et répondre ainsi au plus près aux besoins des professionnels. Dans cette optique, la nouvelle gamme Flooring Bostik, avec son offre harmonisée, présente un large éventail de solutions pour couvrir toutes les étapes d’application et les différents types de sols.

Pour une application optimale, la nouvelle gamme propose des produits pour la préparation des sols, avec un choix de primaires et de ragréages de sol, des colles pour les sols souples et pour les parquets. Une offre qui apporte de bonnes solutions tant pour les petits projets simples que pour les plus grands chantiers. Les produits conviennent aux sols de tous les environnements imaginables, tels que les maisons, les hôpitaux, les écoles, les bureaux et les hôtels.



Cette nouvelle gamme a également pour objectif de simplifier la compréhension et la segmentation des produits proposés. La marque est consciente que le temps est précieux pour les professionnels de la construction et de la rénovation. En tant que véritable partenaire du quotidien, la marque a repensé le design de ses produits afin de clarifier son offre : des emballages plus clairs et plus impactants avec un code couleur mis en place par catégorie de produits, rendent ainsi l’ensemble des solutions plus identifiables.

Voici nos produits phares

Préparation des sols :



HYTEC E336 XTREM : Barrière anti-humidité avant pose de revêtements de sols.

GRIP A700 Universal : Primaire polyvalent, pénétrant.

SL C750 Polyrag : Enduit de ragréage autolissant. Fibré, rapide et peignable pour sols intérieurs.

Colles sols souples :

STIX A800 Premium : Pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux

FIX A320 Tack : Fixateur universel pour la pose de DPA textile tous envers

Colles parquets :

WOOD H200 Elastic-P : Colle MS Polymère. Haute performances tous parquets jusqu’à 200mm de large

WOOD H180 Classic-P : colle hybride pour parquets contrecollés jusqu’à 180 mm de large.

Nos services

Cette nouvelle gamme est accompagnée de nos nouveaux services :

Notre nouvelle application Smart Club Pro pour trouver votre solution et accéder aux informations Bostik du bout des doigts : Inscrivez-vous.

Ainsi que la Bostik Academy qui est un centre d'expertise soigneusement créé pour les professionnels du marché de la construction.

