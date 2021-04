Fondée sous le nom de Boston Blacking Co. à Chelsea, dans le Massachusetts, en 1889, Bostik puise ses origines dans le secteur de la chaussure et des colles pour chaussures. Bostik s’implante en France au début des années 1950 et devient une société française en 1990, lorsqu’elle est achetée par Total, le groupe pétrolier français, qui lui permet de se développer mondialement. La politique d'acquisition mise en place et la fusion de Bostik avec la filiale colles du groupe Total a permis à Bostik de devenir l’un des leaders du marché des adhésifs.



Forte de son expérience et de son savoir-faire, Bostik SA a une large capacité à fournir des solutions de collage sur mesure et offre un service client de haute qualité sur trois marchés clés : l'Industrie, la Construction et le Grand Public.



Pour répondre à la demande toujours plus grande d’efficacité énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment, Bostik France s’engage à fournir des solutions durables et innovantes qui associent performance technologique, facilité d’utilisation et respect de l’environnement.