BOSTIK annonce la signature officielle de son partenariat avec Worldskills France

Bostik & Worldskills France : le savoir-faire au cœur de la valorisation des métiers

Impliqué dans la formation et le partage d’expertises, Bostik accompagne les professionnels du marché de la construction depuis de nombreuses années à travers un centre d’expertise dédié : la Bostik Academy. Pour accompagner les professionnels, le groupe met en place des formations sur mesure, des séminaires techniques et partage des recommandations clés de l’industrie. La signature de ce partenariat confirme la volonté de l’entreprise de soutenir ses jeunes talents et lui permet de se positionner comme principal accompagnateur des métiers de solier, carreleur et ébéniste.

L’association Worldskills France est un mouvement au service de la jeunesse et de la fierté des métiers. À travers l'organisation de compétitions de métier ouvertes au public et gratuites, son but est de promouvoir l'excellence, la fraternité, l'ouverture et l'épanouissement par le travail. Deux événements incontournables : la compétition européenne Euroskills et la compétition mondiale Worldskills. Cette collaboration permet à Bostik de s’associer aux deux compétitions qui se déroulent tous les deux ans et permettent aux jeunes de moins de 23 ans (ou de moins de 26 dans certains métiers) du monde entier de se mesurer les uns aux autres avec comme maître mot la mise en avant des savoir-faire, la quête de l'excellence et l'émulation des connaissances. À travers un réseau unique de bénévoles issus du monde professionnel et de l'enseignement, l’association Worldskills France participe également à favoriser l’accès à l’information sur la diversité des choix de carrières.

De la transmission à la passion du métier

Un ADN commun unit la marque Bostik à WorldSkills France : l’excellence, la formation, la qualité et l’engagement. Ensemble, ils donnent la possibilité à la jeune génération d’exceller dans leur domaine. À travers ses gammes de produits variées et riches, Bostik sera le fournisseur et partenaire exclusif des métiers de solier, carreleur et ébéniste au cours des différentes étapes de ces compétitions emblématiques.

« Ce partenariat nous permet de renforcer nos liens avec les entreprises et d’ancrer notre présence au sein des établissements de formation en corrélation avec la Bostik Academy. Nous aspirons à valoriser les métiers du secteur et à promouvoir l’enseignement et l’apprentissage par l’information et la découverte. » Souligne Julien LATRILLE, Western Europe Business Director

