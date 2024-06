Brique et accessoires : une maçonnerie pérenne, performante et homogène

Pérennité, résistance au feu, performance thermique, inertie sont quelques-unes des qualités reconnues de la brique. Ce n’est pas un hasard, si la brique isolante de 20 cm est utilisée pour construire près d’1 logement neuf sur 3* en France. La maçonnerie isolante en brique R ≥ 1 et ses accessoires est la solution simple pour une enveloppe pérenne, performante et homogène.

Quel intérêt d’utiliser la brique et ses accessoires logement neuf ?

La brique de résistance thermique R≥ 1 m2.K/W et ses accessoires (planelles isolées en about de plancher, coffres de volets roulants, briques à bancher…) forment une enveloppe homogène, apportent de la performance pour traiter les ponts thermiques et contribuent à l’inertie du bâti pour un meilleur confort été comme hiver.

C’est une solution constructive complète qui facilite le respect de la RE2020. Toutes les familles de produits sont couvertes par des FDES collectives ou individuelles.

Moins d’isolant, c’est aussi plus de SHAB !

Grâce à sa performance thermique, la brique terre cuite apporte un gain de surface habitable (SHAB) qui est estimé au minimum à 3% en comparaison avec une solution en maçonnerie courante (Etude du Cabinet Pouget Consultants pour la FFTB).

Sur un immeuble à usage collectif de 2000 m2 SHAB et 34 logements (configuration de l’étude), la brique terre cuite permet de gagner 60 m2. C’est l’équivalent d’un 3 pièces en plus, créé grâce à la performance thermique intrinsèque de la brique.

Gain de temps, qualité renforcée

L’utilisation de planelles de terre cuite dispense le recours à des rupteurs thermiques notamment en logement collectif. C’est une économie en coût et en temps de pose. Il existe des gammes adaptées aux différentes hauteurs de planchers et elles sont conformes aux exigences des règles de portance des planchers, y compris en zones sismiques.

Les briques à bancher et les linteaux évitent de recourir à des banches pour coffrer sur place : bilan positif pour l’environnement, moins d’eau, moins d’agrégats (sable, gravier), moins de ciment et un vrai gain de temps !

Autre exemple, les briques tableaux permettent la réalisation des encadrements d'ouvertures parfaitement propres et rectilignes, apportant une vraie continuité de la maçonnerie dont l’esthétique qualitative valorise le chantier.

Les solutions pour volets roulants et les linteaux terre cuite existent en différentes longueurs pour s’adapter à toutes les ouvertures. Ce sont des produits monoblocs, d’un seul tenant, donc résistants et faciles à poser. Les coffres de terre cuite permettent l’adaptation rapide des volets roulants traditionnels par clipsage. La façade est homogène et le coffre de volet roulant est invisible depuis l’intérieur du logement.

Brique et accessoires en terre cuite : pour tous les points singuliers

Les fabricants proposent une large gamme de produits complémentaires et compatibles avec leurs gammes de briques isolantes.

Planelles isolées en about de plancher pour traiter le pont thermique de planchers intermédiaires,

Briques à bancher pour le traitement des acrotères,

Coffres de volets roulants, coffres pour BBI (Bloc Baie Inversé), coffres pour BSO (Brise soleil orientable),

Linteaux pour la réalisation des chaînages horizontaux, linteaux de grande longueur,

Briques de calepinage,

Briques poteaux pour chaînage vertical,

Briques tableaux pour la réalisation des tableaux d’ouverture

*source OCN Batietudes 2022