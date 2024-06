Joris Ide obtient la classification Broof (t3) pour son complexe Photovoltaïque sur Panneau Sandwich

Information importante pour les couvreurs et les installateurs de panneaux solaires. La classification Broof (t3) pour l’ensemble du complexe photovoltaïque est de plus en plus demandée et est indispensable pour la plupart des ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration. Cette classification valide le complexe photovoltaïque associant un panneau sandwich et les systèmes d’installation de panneaux solaires de la gamme JoriSolar.

Le Procès-verbal de classement N° RA24-0093 délivré par la Direction Sécurité, Structures et Feu du CSTB, couvre : Un panneau sandwich en mousse polyisocyanurate (PIR),

Nos procédés d’intégration JORISOLAR OPTI-ROOF , JORISOLAR RS-R et JORISOLAR RS-EVO ,

, et , Un large choix de panneaux photovoltaïques spécifiques. Pour en savoir plus exit_to_app