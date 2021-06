Les clients ont fortement plébiscité internet pour s’inscrire avec une hausse de +220 % cette année. AGÉCIC a donc fait le choix pour 2021 de présenter un catalogue exclusivement numérique avec feuilletage et consultation des fiches programmes en ligne.

Le panel de nos formations s’étoffe avec de nouvelles formations à distance et la création de 8 nouveaux stages dans les domaines de la ventilation et la qualité de l’air intérieur, des chaudières et des poêles à granulés de bois et de la rénovation énergétique.

51 modules « catalogue », dont 5 formations à distance, répartis sur 280 sessions

Le nombre de sessions, notamment sur les stages les plus demandés, progresse significativement. Nos plateaux techniques se sont également enrichis de nouveaux équipements pour être au plus près des attentes des stagiaires. AGÉCIC propose désormais des sessions dans 10 villes en France.

