L’AGÉCIC est spécialisée dans la formation professionnelle continue à destination des salariés et gérants du secteur du Bâtiment et des Energies.



L'association est organisée autour de 3 départements dans le domaine des EnR (énergies renouvelables), des installations de combustion et de l'efficacité énergétique :

La formation professionnelle continue en France et à l’international,

Le conseil technique,

La réalisation d’essais pour le compte de fabricants d'appareils (poêles, chaudières...)

L'AGÉCIC est enregistrée sous le numéro 54 79 00805 79 auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes.



Présente sur plusieurs sites en France, l’AGÉCIC a formé plus de 12 000 stagiaires et qualifié les professionnels du secteur.



Les centres AGÉCIC sont situés en Région Poitou-Charentes (près de Niort), région Nord (près de Lille), en Ile-de-France (Paris 8ème), en région Rhône-Alpes (près de Saint-Etienne), en Midi-Pyrénnées (Albi), en région Centre (près de Châteauroux).



Labels de Qualité de l'AGÉCIC :