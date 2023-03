Choisir le bon portail avec Atlantem

Atlantem, faites le choix d’un portail adapté à la maison de votre client

Fabrication française, un gage de qualité

Tous les portails Atlantem sont fabriqués en France, dans nos ateliers, suivant un process industriel rigoureux. Leur assemblage mécanique, hérité de notre savoir-faire artisanal, vous garantit une finition parfaite.

Une gamme adaptable sur-mesure et à l’image de votre client

Le choix du matériau PVC ou aluminium ?

L’aluminium et le PVC présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes d’esthétique, d’entretien, résistance… Chaque matériau vous permettra de répondre à un besoin spécifique.



Le portail en aluminium est solide, il résistera à toutes sortes d’intempéries. De plus, le portail en alu offre une multitude de possibilités de coloris, de finitions et de formes possibles.



Le portail en PVC est moins coûteux. Il offre le choix entre trois couleurs : le blanc, le beige et le chêne doré. Comme le portail en alu vous aurez le choix entre 6 formes, celle qui convient le mieux à l’habitat de votre cillent.

La gamme UNIC pour 100% de personnalisation

Entièrement personnalisable, le modèle UNIC vous permet de créer un vitrage sur-mesure en choisissant une photo sur le site stock.adobe.com, parmi une multitude de visuels.

Atlantem vous propose 5 systèmes d’ouverture et la motorisation du portail

Battant : pour une ouverture allant jusqu’à 180°.

Coulissant : adapté aux petits espaces ainsi qu’aux entrées en pente.

Double coulissant : ouverture centrale optimisée sur les deux côtés.

Coulissant télescopique : ouverture optimisée sur un seul côté.

Coulissant autoportrait : absence de rail au sol. Préservation de l’enrobé existant. Entretien facile en tout temps.

La motorisation :

Idéal lorsqu’on est en voiture, tous les portails Atlantem peuvent être équipés d’une motorisation. A bras, à crémaillère, enterrés ou invisibles tous les moteurs sélectionnés par Atlantem répondent à un besoin spécifique.

Les portails Atlantem équipés des moteurs Somfy ou Cardin ont été testés et bénéficient d’une certification attestant du respect de la norme EN 13241-1 (norme réglementant la pose d’un portail à système d’ouverture automatique).

Le degré d’intimité : Trois degrés s’offrent à votre client

Le portail ajouré laisse apparaître l’intérieur de la propriété.

Le portail semi ajouré protège légèrement des regards indiscrets.

Le portail plein abrite complètement des regards extérieurs.

Choisissez la forme qui convient le mieux à l’habitat de votre client

Le portail droit est de forme rectangulaire, très contemporain, c’est la forme du moment.

Le portail en chapeau de gendarme dessine une vague. Cette forme s’adapte bien aux maisons anciennes. Ce modèle peut être à l’endroit ou inversé.

Le portail bombé dessine une forme arrondie, convexe.

Le portail forme biaise s’harmonise parfaitement avec des portails traditionnels ou à tôles découpées.

Le portail cintré dessine une forme concave.

Une gamme complète de portails, de portillons, de clôtures et de claustras assortis

Choisir son portail c’est choisir un matériau, une forme, un système d’ouverture et une couleur. Nous prenons soin de vous proposer la solution la mieux adaptée à l’harmonie de la maison avec les coordonnés.