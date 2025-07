Le Groupe PIGEON invente la construction géosourcée avec HYLGÉO

Repenser la construction avec responsabilité et pragmatisme

Créée en mars 2025 et rattachée à la branche Construction & Béton, HYLGÉO développe et commercialise des solutions constructives en terre, issues des co-produits de carrière jusqu’alors sous-valorisés.

« En valorisant les ressources géosourcées, nous souhaitons promouvoir des modes de construction respectueux des territoires et de l’environnement. Nous sommes fiers d’oeuvrer au déploiement de solutions durables, ancrées dans les réalités locales, et surtout performantes et simples à mettre en oeuvre ». Thibault PIGEON, Directeur général du Groupe PIGEON

La raison d’être d’HYLGÉO est claire : bâtir des ouvrages durables, performants et responsables, sans complexifier les méthodes de mises en oeuvre. Fruits d’un travail pluriel et techniques associant les expertises Recherche & Développement de LABORATOIRE CBTP aux savoir-faire opérationnels des filiales de construction du Groupe PIGEON, les solutions proposées par HYLGÉO ont été pensées pour s’inscrire dans le quotidien des professionnels du bâtiment, avec pour fil rouge trois enjeux clés : la transition écologique, la résilience territoriale, et l’efficacité constructive.

Pourquoi HYLGÉO ?

La matière issue de la Terre. HYLGÉO est la réunion de deux termes stratégiques et riches de responsabilités : HYL désignant la matière première, la substance originelle et GEO, la Terre et le sol. La mission d’HYLGÉO est de proposer des solutions innovantes qui deviennent les fondations d’une nouvelle manière de bâtir : plus sobre, plus locale et plus responsable.

HYLGÉO : De la terre naît l’habitat

« Cette association entre les moyens et la finalité – les matériaux et les territoires - reflète notre raison d’être : être au service des territoires en concevant des solutions constructives durables, locales et circulaires. Ce que certains considèrent comme déchets, nous en faisons la matière première de nouveaux modes constructifs performants. » Thibault PIGEON

Des expertises solides, des ambitions affirmées

Pour porter cette dynamique, le Groupe PIGEON a confié la direction opérationnelle d’HYLGÉO à Gaël LE BLOA, ingénieur diplômé et docteur de l’INSA de Rennes, un spécialiste des matériaux et de l’innovation constructive.

Pour y arriver, HYLGÉO peut capitaliser sur sa première innovation : GÉOMUR, un nouveau procédé industriel de mur en maçonnerie dont les blocs à alvéoles en terre crue recomposée sont empilés à sec et liaisonnés par colonnes de terre crue coulées in situ. Il offre une large gamme d’utilisations, tant pour les réalisations neuves jusqu’à un niveau R+2 que pour les réhabilitations d’ouvrages en respectant l’architecture du bâtiment.

GÉOMUR constitue une solution de maçonnerie géosourcée, simple à mettre en oeuvre, aux performances techniques élevées (thermiques, acoustiques, feu, structure), et à l’impact environnemental réduit. Pensé pour répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage et des entreprises de construction, il conjugue efficacité d’exécution et exigence environnementale.

« Je suis convaincu que l’avenir de la construction réside dans l’adoption de solutions plus vertueuses et responsables. Notre objectif avec HYLGÉO n’est pas seulement de construire des murs, mais de construire une nouvelle manière d’aménager nos territoires avec des ressources de proximité » Gaël LE BLOA, directeur opérationnel d’HYLGÉO.

Une dynamique d’innovation continue HYLGÉO ne compte pas s’arrêter à GÉOMUR. D’autres solutions à base de terre crue et de coproduits minéraux, comme la terre à Pisé, sont en développement avec ses partenaires et notamment LABORATOIRE CBTP sur les aspects de R&D. Chaque solution est développée en veillant bien au respect de trois critères fondamentaux : la conception d’excellence, la responsabilité vis-àvis des territoires, et la simplicité de mise en oeuvre.

