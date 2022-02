Ciments Calcia et TPPL partenaires pour déployer l’usage des liants routiers bas carbone Ligexia®

Courant mai dernier et en droite ligne de sa démarche VisionAIR, Ciments Calcia lançait deux liants hydrauliques routiers bas carbone, Ligexia® M4 et M4+, pour le traitement des chaussées en place. De son côté, TPPL, acteur majeur des Travaux Publics dans les régions Pays de la Loire et Centre, aussi investi que la filiale d’HeidelbergCement dans les enjeux de la transition écologique portés par les collectivités territoriales, entend, dès 2022, « sortir des liants routiers traditionnels » pour favoriser les liants décarbonés.

C’est donc tout naturellement que Ciments Calcia et TPPL, engagés à agir durablement pour les générations futures, s’entendent aujourd’hui pour développer de manière optimale l’usage des liants Ligexia® sur les chantiers.

Déjà deux belles références chantiers à leur actif

Thomas Maudet, Directeur chez TPPL, explique : « au sein de notre agence de Saumur (49), nous avons réalisé un bilan carbone de nos activités et celle des liants routiers se hausse dans le top 5. Nous avons donc, d’une part, demandé à nos fournisseurs d’optimiser le bilan carbone de leurs produits dédiés aux opérations de voirie et terrassement, et d’autre part, sensibiliser nos clients à cette démarche de substituer aux liants routiers classiques des solutions alternatives. » Et de poursuivre : « À partir du moment où Ciments Calcia a mis sur le marché ses deux liants Ligexia® M4, et Ligexia® M4+ (plus particulièrement adapté au traitement des remblais techniques à forte pente) qui affichent respectivement une réduction de 20 à 30 %, et de 10 à 20 % des émissions de CO 2 , par rapport au produit référent Ligex, nous avons préconisé ceux-ci sur nos chantiers. Deux réalisations intègrent déjà ces références Ciments Calcia à plus faible empreinte carbone, l’une à Monts-sur-Guesnes (86), l’autre à Saumur (49), avec pour Maîtres d’ouvrage respectifs le département de la Vienne et Locaser. »



En effet, en septembre 2021, ce sont pas moins de 5.000 m2 de couche de forme (couche structurelle de chaussée située entre la Partie Supérieure du Terrassement -PST- et la couche d’assise) traitée au Ligexia® qui ont été mis en œuvre sur le chantier de liaison des départementales RD46-24-14 et déviation de Monts-sur-Guesnes pour le compte de la Direction des Routes Départementales de la Vienne, avec pour objectif la classe PF2qs selon la norme dimensionnement des structures de chaussées neuves (PF2 de qualité supérieure, entre 80 et 120 MPa).



Également en 2021, les travaux d’aménagement de plateforme de bâtiments pour le compte du loueur Locaser, à Saumur, ont inclus la réalisation de 13.000 m2 de couche de forme traitée au Ligexia®, avec pour objectif une classe PF2.



Au total, ces deux chantiers ont requis l’utilisation d’environ 1 000 tonnes de liants Ligexia®.



Rappelons que les performances mécaniques de Ligexia® se révèlent équivalentes à un liant hydraulique routier conforme à la NF EN 13282-1 et que ces liants bas carbone innovants répondent aux spécifications des diverses directives, recommandations et guide du SETRA / IFFSTAR.



Soulignons également que leur mise en œuvre s’inscrit en totale adéquation avec les enjeux d’économie circulaire. En effet, la technique du traitement des sols en place présente le triple avantage d’épargner les ressources naturelles issues des carrières, de réduire les incidences du transport lié à l’évacuation des matériaux hors chantier et de limiter la gêne subie par les usagers et riverains grâce à une remise en service plus rapide. Autant d’atouts environnementaux et économiques qui fondent le socle de ce nouveau partenariat entre Ciments Calcia et TPPL !

Photos : Monts-sur-Guesnes (86)

