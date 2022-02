Un nouvel environnement de travail pour GenePlanet

GenePlanet est une entreprise de recherche et développement spécialisée dans les tests génétiques à des fins médicales et de santé. Après douze années de croissance réussie, la société a envisagé de créer un nouvel environnement de travail spécialement conçu pour ses employés dans sa ville d'origine, Ljubljana, en Slovénie. GenePlanet a choisi le cabinet d'architectes local Kragelj pour cette mission consistant à créer un environnement qui répondrait à tous les besoins diversifiés de ses collaborateurs, opérant dans des domaines aussi variés que le médical, les opérations, l’informatique et le marketing.

Approche design

L'équipe de conception devait créer un lieu de travail cohésif disposant de zones de collaboration et de circulation ouvertes, de plusieurs salles de réunion de tailles différentes, de zones réservées aux postes de travail et de quelques espaces privés pour les conférences téléphoniques. Le brillant travail de conception de Kragelj a permis d'atteindre cet objectif. Le nouveau bâtiment présente un atrium central spacieux et à double hauteur, entouré d'une série de zones fonctionnelles fermées et vitrées qui permettent aux espaces de conserver une sensation de clarté et d'ouverture.



La moquette modulaire en planches Isotherm de Milliken, issue de la collection Arctic Survey, a été sélectionnée pour s'intégrer parfaitement à l'esthétique fraîche, calme et neutre de ce lieu de travail moderne et sophistiqué. La collection Arctic Survey s'inspire du paysage en constante évolution de la région polaire et de la beauté naturelle de ses icebergs. Leurs surfaces changeantes sont reflétées par les crêtes et les textures des dalles Isotherm, installées sur l'ensemble du sol.

Deux gris complémentaires, Antarctic et Snow Caves, plus clair, ont été choisis pour ce projet. Les couleurs saturées du nylon teint dans la masse et la surface sculptée de la moquette Isotherm s'associent pour créer un aspect riche et tonique qui évoque la qualité de ce projet de haut vol. La résistance aux taches, inhérente au fil teint dans la masse, ainsi que le traitement supplémentaire StainSmart® antisalissure permettront à ce revêtement de sol de couleur claire de conserver son aspect net et propre au fil du temps.



« La moquette Isotherm d'Arctic Survey offre un confort de déplacement luxueux au sein de l’espace et contribue à réduire la fatigue musculaire des jambes de ses occupants. »

Des dalles de moquette équipées d’un dossier en mousse

Proposer un lieu de travail agréable et inspirant est essentiel à la culture de GenePlanet. C’est d’ailleurs devenu l’une des principales exigences figurant dans le cahier des charges. Les finitions intérieures haut de gamme et les revêtements de sol luxueux de ce nouveau bâtiment étaient primordiaux pour atteindre cet objectif. Avec le support Comfort Plus® de Milliken, la moquette Isotherm d'Arctic Survey offre un confort de déplacement luxueux au sein de l’espace et contribue à réduire la fatigue musculaire des jambes de ses occupants.



Les performances acoustiques du dossier en mousse sont inégalées. Avec une absorption du son allant jusqu'à 36 dB, pour un espace de bureau ouvert comme celui de Geneplanet, cela contribue à créer un environnement de travail plus calme, plus silencieux et plus productif.



Outre le fil teint dans la masse et le traitement antitache, le dossier Comfort Plus® jouera également un rôle important dans le maintien de l'apparence de la moquette en absorbant l'usure due à une utilisation intensive.

Des influences du design biophilique

Le design biophilique a été d’une grande influence dans la solution proposée par Kragelj. L'intérieur est ponctué de plantes vertes luxuriantes, tandis que les finitions en bois naturel se retrouvent dans les escaliers, les assises informelles et les plateformes. Les tons glacés et les textures organiques des revêtements de sol s'accordent sans peine avec ces autres références biophiliques.



Pour cette entreprise moderne, la durabilité a été une considération clé dans le choix des matériaux. La moquette Arctic Survey de Milliken est fabriquée avec 20 % de fils recyclés, et 90 % de matériaux recyclés dans son dossier. Ce revêtement de sol durable est certifié GuT, CRI Green Label Plus et BRE, vérifié EPD pour la transparence des matériaux et recyclable par le biais du programme de reprise des moquettes Milliken.



Avec son approche avant-gardiste, professionnelle et inspirante, le cabinet d'architectes Kragelj a créé un projet de design qui reflète parfaitement l'ADN de GenePlanet et ses valeurs culturelles.

Un design neutre en carbone

La collection Arctic Survey est en nylon. Avec son support Comfort Plus fabriqué à partir de 90 % de matériaux recyclés, la collection est certifiée Carbon Neutral (2021), tout comme l’ensemble des gammes Milliken. Pour le projet GenePlanet, elle offre d'excellentes références en matière de durabilité et de bien-être.

Interior Architecture & Design: Kragelj arhitekti d.o.o. Kragelj.com

Moquette: Arctic Survey – Isotherm, Antarctic and Snow Caves

Surface du projet : 750 m2

Photographies : Janez Marolt

