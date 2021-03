La gestion de l'eau est devenue une question essentielle pour préserver nos ressources en eau potable et prévenir des risques d'inondation ou de pollution. Pour se conformer à la réglementation, le rejet au réseau d'assainissement est limité ou interdit par de nombreuses collectivités. C'est pourquoi, de plus en plus de projets d’aménagements impliquent désormais une gestion de l'eau pluviale à la parcelle.