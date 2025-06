La France et l’exécutif régional belge flamand ont signé lundi une convention organisant l’exploitation d’infrastructures communes de gestion de l’eau. Ce projet, en cours depuis plus d’une décennie, a pour but d’améliorer la lutte contre les inondations.

« L’environnement ne connaît pas les frontières administratives, il faut donc coopérer pour prévenir les inondations et limiter l’ampleur des dégâts », a déclaré Matthias Diependaele, dirigeant de la région flamande.

Ce représentant de l’exécutif régional belge flamand ne croit pas si bien dire. La nature n’a que faire des territoires et des pays. La France et la Belgique peuvent en témoigner, les deux pays ayant fait face à d’importantes inondations après le passage de la dépression Kirk, qui a balayé une partie de l’Europe en octobre 2024.

Mieux s’organiser pour faire face aux inondations

Pour faire face de la meilleure des manières à ce genre de sinistres, la France et l’exécutif régional belge flamand ont signé le 2 juin une convention organisant l’exploitation d’infrastructures communes de gestion de l’eau. Ce projet de longue date, vieux de plus d’une décennie, vise à améliorer la lutte contre les inondations.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et le dirigeant de la région flamande, M. Diependaele, se sont retrouvés pour l’occasion à Lille, afin de signer cette convention franco-flamande « Mageteaux », destinée à mieux évacuer l’eau en période de crues.

Du fait du dérèglement climatique et de l’artificialisation des sols, ces sinistres sont de plus en plus récurrents et impressionnants. D’importants investissements sont donc nécessaires pour limiter au mieux les dégâts engendrés par les inondations.

Des investissements qui vont venir s’ajouter aux infrastructures déjà en place, comme celles situées dans la zone entre Dunkerque et Furnes, une ville belge collée à la frontière franco-belge.

D’un coût d’un peu plus de deux millions d’euros d’investissements, dont un million d’aides européennes, ces infrastructures comprennent une station de pompage et un bassin tampon côté belge, des vannes côté français, et un système numérique de gestion des eaux permettant d’évacuer l’eau plus rapidement vers la mer.

Déjà activés lors des inondations historiques qui ont touché le Pas-de-Calais en 2023, ces mécanismes participent à la « nécessaire adaptation des territoires » au changement climatique, notamment dans cette zone largement située en dessous du niveau de la mer, a déclaré M. Barrot.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock