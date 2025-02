Alors que l’eau se raréfie et subit la pollution, l’UEE - association attachée à l’Unicem - dévoile son guide « Eau & Industries minérales ». Biodiversité, limitation du prélèvement à la source, recyclage des eaux de lavage… 40 pratiques y sont compilées.

Si le minéral (granulats, pierre naturelle, etc.) est la raison d’être des industries extractives pour la construction, l’eau leur permet de fonctionner. Elle est notamment utilisée pour laver les matériaux et éliminer les particules fines (argile, limons) des granulats, réduire les émissions de poussière à diverses étapes (extraction, concassage, criblage ou transport), refroidissement d’équipements d’extraction, etc.

Cependant, la ressource se raréfie sur fond de stress hydrique en France. Le prix de l’eau potable augmente également, comme expliqué dans cet article de franceinfo. Une tendance tant causée par le réchauffement climatique que par des coûts de dépollution de plus en plus élevés.

Les industries doivent aussi prendre leur part, comme celles de matériaux minéraux dédiés à la construction. « La gestion responsable de cette ressource essentielle figure au cœur des préoccupations de la filière. Les phénomènes climatiques extrêmes observés ces dernières années ont encore renforcé son importance et la nécessité pour les entreprises du secteur d’adopter des démarches toujours plus innovantes et adaptées », défend l’Unicem entreprises engagées (UEE), association interne à l’Union nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (UNICEM).

L’organisation sort dans ce sens son guide « Eau & Industries minérales ».

40 pratiques, allant des économies d’eau à la biodiversité



D’une soixantaine de pages, le guide de l’UEE compile 40 pratiques. Des conseils réunis sous cinq thèmes : économies, qualité, pilotage et gestion de l’eau, ancrage territorial ainsi que biodiversité.

L’association développe : « Chaque fiche du recueil offre une description détaillée des enjeux initiaux, des actions entreprises, des obstacles rencontrés et des solutions déployées, ainsi que des bénéfices obtenus. Les exemples présentés couvrent un large éventail d’initiatives volontaires mises en place par les adhérents, allant au-delà des exigences réglementaires ».

Industriels comme constructeurs ont enrichi ce livret, ce qui permet de couvrir l’ensemble des métiers concernés. Les initiatives soulignées se concentrent sur l’économie d’eau utilisée pour éliminer les poussières, la limitation du prélèvement à sa source naturelle, le recyclage des eaux de lavage, ou encore la sauvegarde d’une espèce de poisson menacée.

Le guide s’inscrit dans le Label RSE de l’UEE, dont découle un recueil de pratiques globales en 2022, suivi d’un webinaire en 2023 et des formations spécifiques sur la gestion de l’eau en 2024.

Un moyen pour soutenir l'activité, qui note des signes de reprise en ce début d'année.

Pour consulter le guide, il suffit de cliquer sur ce lien.

Virginie Kroun

Photo de Une : ©UEE