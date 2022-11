L’envie d’embellir son intérieur et de le personnaliser est une tendance profonde chez les consommateurs. Que ce soit en neuf ou en rénovation, ils sont à l’écoute et en recherche de solutions pour améliorer leur habitat. L’installation de chauffage n’échappe pas à cette tendance, et la gamme de solutions et accessoires de personnalisation développée par Cheminées Poujoulat ne devrait pas être pour leur déplaire.

De la sortie de toit jusqu’à l’installation de chauffage, sortir des standards esthétiques pour un style sur mesure

Pour le n°1 français et européen des systèmes d’évacuation de fumée et des sorties de toit métalliques, l’esthétique a toujours compté. Autant que l’efficacité énergétique de ses solutions. Il considère que le design du conduit de raccordement mérite la même attention que l’appareil de chauffage, que la sortie de toit est un élément majeur dans l’architecture et qu’elle contribue à valoriser l’habitat, etc.



Il n’est donc pas surprenant de retrouver dans son catalogue un large choix de solutions et d’accessoires pour personnaliser les installations de chauffage des particuliers, en neuf et en rénovation, en intérieur comme en extérieur.



De la sortie de toit jusqu’à l’appareil, petit tour d’horizon des solutions développées par Cheminées Poujoulat.

Les sorties de toit : la finition parfaite

Entre les traditionnelles, les régionales et les contemporaines, le choix du style pour la sortie de toit est large ! Et c’est tant mieux, car chaque projet architectural, chaque région et chaque client est unique.

Le panel de finitions disponibles va ainsi permettre à chacun de "composer" le modèle selon son envie esthétique (gamme, couleur, façade, matériau, chapeau…), tout en tenant compte des contraintes techniques ou réglementaires imposées par la localité ou le programme de construction.

Les habillages ventilés déco DESIGN’UP : déco et sécurité

Fatigué(e) des nuances de gris des conduits de raccordement des poêles à bois bûches ou granulés ? Le conduit de raccordement aussi se refait une beauté grâce à DESIGN’UP !



DESIGN’UP est un habillage ventilé qui vient se positionner autour du conduit, il se compose de deux éléments coulissants pour s’ajuster en hauteur. Il est disponible en 3 versions déco et 9 couleurs unies, et il s’installe sans préférence sur une installation neuve ou déjà existante.



Autre avantage, la ventilation en haut et en bas du système permet une forte réduction de température au contact du conduit, ce qui offre une sécurité supplémentaire à l’utilisateur.

Les plaques de finition murales : le design, même derrière le poêle

Pour accompagner (ou pas) les habillages ventilés DESIGN’UP, Cheminées Poujoulat signe 3 collections de plaques déco pour une touche graphique inédite et un effet garanti ! Ces plaques purement décoratives, à ne pas confondre avec les plaques de protection murales, peuvent se combiner entre elles ou faire écho aux habillages ventilés DESIGN’UP (ou aux conduits de couleur)… Là encore, le fabricant niortais laisse une grande liberté aux utilisateurs.

Les conduits couleurs et les colliers peints : soyons créatifs !

Pour harmoniser les couleurs ou jouer un effet de rupture, les conduits se déclinent (presque) à l’infini avec 200 coloris au choix disponibles dans les gammes THERMINOX, PGI, EFFICIENCE et DUOGAS ! Le choix est identique du côté des colliers peints… Il n’y a plus qu’à composer selon les envies.

Les régulateurs de tirage RÉGUL’ART : joindre le beau à l’efficace

Le régulateur de tirage RÉGUL’ART permet d’optimiser et de réguler le tirage dans le conduit d’évacuation, avec à la clé des économies d’énergie. Disponible pour les 3 gammes THERMINOX, EFFICIENCE et FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS, RÉGUL’ART s’impose aussi comme un élément déco du conduit grâce à 5 finitions différentes à installer sur le piquage du régulateur.

DÉCO’START Réglable : dans la parfaite continuité du conduit THERMINOX

Comme son nom l’indique, c’est la pièce de départ de toute installation de conduit THERMINOX sur un appareil bois domestique. DÉCO’START Réglable assure ainsi la jonction entre le conduit et la buse de l’appareil dans une continuité parfaite.

Il ne reste plus qu’à choisir la finition : en harmonie avec le conduit ou dépareillé, tout est possible !

L’appli CAT-DESIGN pour configurer son installation en réalité augmentée

L’application CAT-DESIGN développée par Cheminées Poujoulat et disponible sur AppStore et Google Play permet à tout un chacun, utilisateur particulier ou professionnel, de configurer des installations de chauffage virtuelles.

Étape par étape, sous vos yeux et en quelques clics, la sortie de toit prend forme en 3 dimensions, le poêle à bois se modélise avec les accessoires et coloris sélectionnés… Jusqu’à l’intégration en réalité augmentée dans votre intérieur !



Un outil idéal pour imaginer une future installation, la tester en grandeur (presque) nature, et discuter concrètement d’un projet avec un client, son architecte ou son poseur d’appareil.



L’application CAT-DESIGN s’est récemment enrichie de la gamme OUTSTEEL, la marque de caches pompes à chaleur et de caches climatisations imaginée par Cheminées Poujoulat… La personnalisation, encore et toujours !

