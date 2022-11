Recreation, une dalle de moquette bas carbone par Interface

Interface lance Recreation, une dalle de moquette au design biophilique et minéral.

Avec Recreation, Interface lance sur le marché une collection de dalles de moquette au design apaisant, inspirée par les rivières et la roche. Recreation offre une fibre en nylon 100% recyclé et un design biophilique résolument contemporain. Ce revêtement de sol modulaire est fabriqué en standard avec notre sous-couche à empreinte carbone négative CQuest™Bio - faite à partir d’éléments recyclés et bio-sourcés. La collection présente ainsi un contenu total de matériaux recyclés et biosourcés de 93,6%. Avec un poids de fibre de 620 g/m², Recreation garantie une faible empreinte carbone de seulement 3,06 kg de CO 2 e/m² (cradle-togate). Et comme tous les produits commercialisés par Interface, la collection participe à la neutralité carbone collective tout au long de son cycle de vie, grâce au programme Carbon Neutral Floors™ (cradle-to-cradle).

Recreation reprend les textures et les motifs constants de la nature. Sa palette de couleurs utilise des tons gris directement inspirés par les nuances que l'on retrouve dans les formations rocheuses. La gamme reprend aussi quelques accents de couleur influencés par les paysages de rivières - comme des tons bleutés ou un vert lichen. Le produit offre ainsi aux designers une boîte à outils visuelle de coloris complétée par des textures organiques. Recreation est idéal pour concevoir de manière créative et donner de la chaleur aux grands open-spaces.



Ce produit s’installe de façon non-directionnelle, ce qui minimise le taux de chutes à 1-2%. Cette dalle de moquette est proposée au format 50x50 cm dans une gamme de 16 coloris. Des nuances modernes tels que Graphic, Talent, Develop et Draw reflètent l'influence du design « Resimercial » - tendance actuelle apportant la chaleur des espaces résidentiels sur le lieu de travail. La collection Recreation peut aussi être combinée sans barre de seuil avec nos autres sols textiles et LVT pour un sol vraiment unique et fonctionnel.