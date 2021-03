Le principal avantage d’un système de géolocalisation est qu’il permet à votre entreprise de réaliser d’importantes économies. Mais concrètement, comment s’y prendre pour économiser de l’argent une fois votre système de géolocalisation installé ? Découvrez les données à observer et les actions à mettre en place pour réduire les dépenses de votre entreprise.

Avec un bon système de géolocalisation, les chefs d’entreprise peuvent réaliser différentes économies, divisées en deux catégories :

Les économies sur les frais de carburant et de maintenance

Les économies réalisées grâce à la simplification des opérations

Cet article détaille les économies que vous pouvez réaliser sur les coûts de carburant et de maintenance. Consultez notre autre article pour découvrir comment économiser de l’argent en simplifiant vos opérations commerciales.

Réduction des frais de carburant et de maintenance

Les analyses du style de conduite sont l’un des outils les plus précieux qu’un système de géolocalisation puisse vous fournir pour réduire vos coûts de carburant et de maintenance. Découvrir comment vos employés conduisent les véhicules de votre flotte grâce à un relevé détaillé peut être révélateur. Même si les rapports ne montrent pas d’accidents dangereux, ils mettront certainement à jour des habitudes et comportements qui vous font perdre en efficacité et vous coûtent de l’argent.

Par exemple, le simple fait de laisser un véhicule à l’arrêt moteur en marche gaspille une quantité impressionnante de carburant. Lorsqu’il est répété, ce comportement peut vite vous coûter cher. Idem pour les accélérations et freinages brusques. S’ils deviennent une habitude, ils peuvent abîmer plus rapidement vos véhicules, augmentant ainsi vos frais de réparation et de maintenance.



Le suivi des styles de conduite vous permet d’en savoir plus sur la fréquence de ces pratiques au sein de votre entreprise, vous donnant ainsi les moyens de modifier les habitudes de conduite de vos employés afin de réduire vos frais de carburant et de minimiser le temps d’immobilisation de vos véhicules pour travaux de maintenance. L’amélioration des styles de conduite peut à elle seule réduire la consommation de carburant jusqu’à 25% (Frost & Sullivan 2015).



Avec un système de géolocalisation de véhicules qui attribue un score global à chaque conducteur en fonction de sa performance, il suffit d’un coup d’œil pour repérer lesquels d’entre eux ont besoin de s’améliorer.

Certaines entreprises utilisent même ces scores pour faire de l’amélioration de la conduite une sorte de jeu, en récompensant les employés obtenant les meilleurs scores, dans le but d’encourager les conducteurs à améliorer leur style de conduite et à aider l’entreprise à réduire ses frais de carburant et de maintenance.



Vous pouvez également limiter vos coûts de maintenance en vous assurant que vos véhicules soient régulièrement entretenus. Les rappels de maintenance configurés dans notre système de géolocalisation garantissent la fréquence des contrôles techniques et des réparations de routine, afin d’éviter que vos véhicules ne soient immobilisés pour cause de dépannage imprévu.

Quels rapports utiliser pour réduire mes frais de carburant et de maintenance ?

Pour aider vos conducteurs à être plus économes en carburant, vous devez savoir comment ils conduisent vos véhicules. Les outils suivants, disponibles sur n’importe quel bon système de géolocalisation, font partie des rapports et services dont vous aurez besoin pour mieux comprendre votre flotte afin d’instaurer certains changements.

Constater les résultats

Les économies ne se feront pas du jour au lendemain. Recueillir les données, identifier les comportements occasionnant gaspillages et perte d’efficacité, implémenter les changements de politique ou de personnel qui permettront de les rectifier… Tout cela prend du temps, mais les avantages valent largement le temps passé à préparer le terrain.



Les clients de Quartix ont déjà économisé des milliers d’euros en frais de carburant et de maintenance.

