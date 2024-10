MaPrimeAdapt’ : Porcher présente ses solutions éligibles à l’aide

Alors que les séniors en perte d’autonomie peuvent bénéficier du dispositif MaPrimeAdapt’ depuis janvier dernier, Porcher rappelle l’existence de ses solutions éligibles à cette aide.

Selon le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, un Français sur trois devrait être âgé de plus de 60 ans en 2050. Dans ce contexte, l’adaptation des logements – et notamment des salles de bains – au vieillissement de la population, devient urgente.

Le spécialiste des équipements sanitaires Porcher fait le point sur les solutions de son catalogue éligibles à l’aide MaPrimeAdapt’, mise en place depuis janvier 2024.

Transformer la baignoire en douche à l’italienne anti-dérapante

Pour éviter les risques de glissades et de chutes, changer la baignoire pour une douche à l’italienne fait partie des adaptations à réaliser en priorité.

À son échelle, Porcher propose le receveur de douche extra-plat « Okyris » avec zéro ressaut et un revêtement anti-dérapant. Il peut être associé à un mitigeur thermostatique « Okyris » ou « Olyos », tous les deux équipés de la technologie « Cool Body », permettant d’éviter le risque de brûlure. En complément, le siège de douche mural rabattable « Contour 21 », très résistant à l’abrasion et aux variations de température, peut être installé pour plus de confort.

Autre incontournable : la barre de maintien. Porcher propose de son côté deux gammes : « Contour 21 » et « Matura 2 », en différentes formes et formats. Plus esthétiques, le fabricant rappelle qu’elles peuvent également faire office de porte-serviettes.

Opter pour des WC surélevés

Côté toilettes, installer un WC surélevé peut devenir nécessaire pour s’asseoir et se relever plus facilement. C’est pourquoi Porcher propose trois packs : « Okyris », « Noé » et « Ulysse » (d’une hauteur d’assise de 46,5 cm), ainsi que la cuvette suspendue « Okyris Pro PMR gain de place ». Cette dernière étant particulièrement adaptée aux personnes en fauteuil roulant.

Enfin, dans un contexte où les économies d’eau sont primordiales, le fabricant d’équipements sanitaires précise que ces packs WC sont équipés de « SmartValve », permettant d’économiser 63 litres d’eau par semaine, ce qui représente une réduction de 12 % de la facture.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Porcher