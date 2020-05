Fabricant français d’extensions, de vérandas, de pergolas et d’abris de piscines en aluminium qui fête ses 30 ans en 2020, Concept Alu présente sa toute dernière innovation : « LA Pergola ».

Une pergola bioclimatique pensée pour intégrer toutes les solutions de confort moderne sans faire aucune concession sur l’esthétisme... Plus qu’un coin d’ombre où se prélasser durant l’été, LA Pergola de Concept Alu devient un véritable prolongement de la maison vers l’extérieur et un espace de vie à part entière pour profiter de son jardin de mars à octobre.

La pergola Concept Alu : l'intégration invisible des solutions de confort pour un esthétisme parfait

Imaginée par le Service Recherche & Développement et fabriquée en France, dans son usine des Herbiers en Vendée, LA Pergola de Concept Alu est composée d’une structure en aluminium thermo laqué et d’une toiture brise-soleil avec lames orientables. Personnalisable selon différentes options de confort, elle a également été pensée pour un entretien facilité.

Tendance, elle présente un design épuré et minimaliste pour un rendu moderne qui s’accordera parfaitement à tous les styles de maison. Son secret ? Les systèmes liés à la protection solaire, à l’éclairage et au châssis vitré sont invisibles et cachés au sein des poteaux dans la structure pour un esthétisme 100% préservé.

Une structure bioclimatique pour profiter de sa terrasse de Mars à Octobre

Grâce à sa toiture en lames orientables exclusives, LA Pergola Concept Alu s’adapte à toutes les envies et aux saisons. Sa toiture bioclimatique permet au gré de la météo, de profiter des rayons du soleil ou se protéger de la pluie. La pente intégrée au chéneau garantit une évacuation rapide et performante des eaux de pluie, évitant la stagnation d’eau et la prolifération de moustiques.

Pour une utilisation optimale de mars à octobre, des solutions de confort innovantes - telles que le chauffage en toiture, l’éclairage d’ambiance ou le système de protection solaire zipscreen - peuvent également être intégrées lors de sa mise en place ou au fil du temps.

Un produit 100% connecté

Pour faire de LA pergola un espace de vie à part entière, des prises électriques et USB ont été intégrées dans les poteaux. De même, un détecteur de pluie garantit le maintien au sec de son mobilier et autres décorations en son absence. Pour plus de confort, l’inclinaison des lames et le fonctionnement de la toile zipscreen peuvent également être pilotés depuis un smartphone.

Une construction solide et robuste, bénéficiant de la garantie décennale

Dotée d’une structure en aluminium laqué et d’une toiture étanche, LA Pergola Concept Alu offre une excellente résistance au temps et bénéficie de la garantie décennale. Gages de stabilité, ses équerres au sol permettent un emplacement isolé ou adossé à la maison pour s’adapter à toutes les envies. LA Pergola s’adapte ainsi à chaque projet grâce à de nombreuses configurations possibles : en îlot ou adossée au mur de la maison, lames perpendiculaires ou parallèles à la façade, etc.

Éclairage direct intégré : dans la lame et en pourtour

Chéneau en pente périphérique pour évacuation de l’eau

Poteau technique 150x150

Zipscreen pour se protéger du vent

Coffre intégré pour zipscreen

Lames orientables motorisées

