CONCEPT ALU est une entreprise à “dimension humaine”, connue et reconnue, entreprise familiale forte de plus de 50 ans d’expérience a su garder les méthodes et valeurs essentielles de l'artisanat.



Nous vous accompagnons à chaque étape de la construction de votre extension.



Parce que la construction d’une extension ne s’improvise pas et qu’elle demande l’intervention de plusieurs corps de métiers, CONCEPT ALU vous accompagne dans sa réalisation, depuis les formalités administratives jusqu’à la pose.



Ce suivi facilite le bon déroulement de la mise en place de votre véranda, abri de piscine ou encore pergola et la compréhension de chacune de vos demandes.

Pack Confort+ pour la réalisation de votre véranda et pergola : offre disponible uniquement sur le grand ouest (sur les départements 85, 49, 44, 17, 35, 79 et 56).



Parce que depuis toujours l'innovation nous anime, nous avons inventé et conçu des produits innovants pour répondre au confort thermique et esthétique indispensables pour une extension de qualité. Aujourd'hui 7 brevets ont été déposés.



Nous avons intégré également des solutions de confort, uniques sur le marché de l'extension (vitrage autonettoyant, vitrage chauffant, brise-soleil orientable, etc).



Le savoir-faire de CONCEPT ALU :

Extensions

Vérandas

Pergolas

Abris de piscine

Préaux carports