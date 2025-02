Innovation pergola : Amani, l’harmonie d’une architecture et du confort dans le jardin

Lors du développement d’Amani, Renson s’est inspirée de la nature. Ses couleurs, ses textures, son évolution constante… Chaque facette contribue à cet espace de vie extérieur ultime. Cette plateforme modulaire sophistiquée permet une configuration unique, tout en alliant design haut de gamme et confort moderne.

Plus-value architecturale

L’intégration optimale des accessoires et les fixations invisibles contribuent à l’harmonie visuelle qui caractérise Amani. Et qui invite à jouer avec les formes, les lignes et les textures. La structure unique d’Amani permet de choisir librement l’emplacement des colonnes et d’ajouter des avancées pour créer des auvents élégants. De plus, il est possible de personnaliser la pergola grâce à une large gamme de couleurs et de finitions. Amani devient ainsi un complément précieux aux concepts architecturaux existants. Différents types d’éclairages et remplissages muraux sont disponibles : stores de protection solaire en toile, rideaux, revêtements muraux, panneaux pliants et coulissants. Le tout parfaitement intégré dans un ensemble homogène et équilibré.

Un endroit idéal pour se détendre

Le design architectural et l’ingénierie innovante sont au cœur de l’histoire de Amani. Mais ce ne sont là que quelques-uns des nombreux éléments constitutifs pour profiter d’une expérience extérieure confortable en parfaite harmonie avec l’intérieur. Découvrez cette innovation outdoor et explorez son potentiel illimité.