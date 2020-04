L’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL DANIEL BORIES et le bureau d’études TECHNAL ont adapté toutes les menuiseries aluminium TECHNAL afin d’offrir le plus de transparence possible comme souhaité par l’architecte. Sur l'extension, les deux baies coulissantes LUMEAL et les châssis fixes SOLEAL sont toute hauteur atteignant 2,80 m .