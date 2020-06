Le banc de la série Modulo est un banc en bois massif souvent qualifié de “flottant“ grâce à son design aérien et moderne. Ses lignes épurées et fluides, ses angles arrondis et l’impression d’être taillé dans un seul bloc de bois, renforcent la notion de solidité de ce banc.

CROSO France enrichit sa gamme de mobilier urbain en distribuant en exclusivité une sélection de produits conçus et fabriqués par Grijsen. Ce fabricant néerlandais est reconnu pour son savoir faire dans le travail du bois sélectionné dans les essences les plus dures et 100% certifiées FSC.

L’un des produits de cette sélection de mobilier urbain est la série Modulo, un banc en bois massif souvent qualifié de “flottant“ grâce à son design aérien et moderne. Ses lignes épurées et fluides, ses angles arrondis et l’impression d’être taillé dans un seul bloc de bois, renforcent la notion de solidité de ce banc. Les différents bancs de cette série constituent un véritable temps fort pour tous les espaces publics extérieurs. Mais leur modernité fait qu'on les rencontre de plus en plus souvent dans des centres commerciaux, musées ou autres espaces intérieurs. Trois modèles sont mis en vedette : le banc simple, le banc double à dossier, le banc « bac à fleurs » à dossier. Pour en savoir plus exit_to_app