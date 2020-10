Lorsque les nez de dalle sont particulièrement abîmés, avec l'apparition de fortes fissures, d'éclats de béton, d'oxydation de ferraillage ; Dallnet nez de dalle, système de profilés extrudés qui protègent et habillent les nez de dalle, assurera une rénovation propre et pérenne.

Mieux qu'un pliage en tôle, à la tenue et au rendu aléatoire, ce système est composé d'une association de 3 profilés extrudés rigides et réglables en hauteur sur chantier qui habillera toute la hauteur de vos nez de dalle.



Ce système sans aucune fixation apparente assurera une rénovation esthétique et une protection durable de vos façades.

Les avantages du système :

Les ravalements sont considérablement espacés

Le système est reconnu et éprouvé (médaille d‘or à Batimat)

Les profilés extrudés assurent une belle planéité du dispositif même sur les très grandes longueurs !

Les accessoires (jonctions, angles, embouts, pièces spéciales…) sont réalisés en usine.

Le dispositif est compatible avec les hauteurs de dalles comprises entre 180 à 270 mm. Autres dimensions sur demande.

Disponible dans plus de 350 teintes au choix, Dallnet Nez de dalle soulignera la ligne architecturale de votre bâtiment ou au contraire s’intégrera discrètement sur votre façade.

100% fabriqué en France

Pour en savoir plus exit_to_app