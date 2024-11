Des nouveautés dans la collection parements muraux de la marque Weser. La gamme Alverstone concentre trois modules, sans plaquettes d’angle, pour plus d’économies et moins de temps de pose chez les applicateurs.

Spécialisée dans les solutions d’embellissement pour le résidentiel, Weser accueille une dernière innovation dans ses parements muraux. Il s’agit d’Alverstone, gamme qui réunit trois modules.

Les trois modules de la gamme de parements Alverstone - Crédit photo : V.K

Emboîtables et réversibles, les solutions de parement offrent plusieurs combinaisons de calepinage et peuvent recouvrir murs comme angles. « Nous avons réalisé une finition, qui permet de mettre les pièces bord à bord. Cela crée naturellement l'angle avec la finition et pas un angle de découpe, qui ne serait pas esthétique », nous présente Malo Robin, responsable du secteur Sud-Ouest de Weser.

Un temps de pose réduit de 50 %

La gamme Alverstone suit les principes de « pose en Z » et éradique le besoin de cartons d'angle supplémentaires, « très onéreuses sur le parement », complète M. Robin. Le fabricant a positionné le prix public conseillé à 60 € le m2, hors pose. Cela réduit aussi de 50 % le travail des maçons, des paysagistes comme des entreprises tout corps d’état, pour une réalisation complète d’environ 1 heure/m2.

Calepinage d'angle avec les solutions de parement Alverstone de Weser - Crédits photo : V.K

D’autant qu’il s’agit de « parements sans-joint », renforçant son « caractère naturel, alors qu'on est sur de la pierre reconstituée » souligne Nathalie Chartier, responsable Trade Marketing et Communication de Weser. La livraison n’en est d’ailleurs que plus rapide estimée, à environ 40 min gagnées par m2.

Les plaquettes Alverstone sont « à moins de 40 kg du m2 », nécessitant seulement un « simple double encollage. Il n’y a pas besoin d'agrafer les plaquettes », précise Malo Robin. Contrairement à des plaquettes plus lourdes, dépassant le précédent seuil réglementaire fixé dans les documents techniques unifiés (DTU). Libre au professionnel de choisir sa colle, la marque préconise par contre une de type C2S1EXT.

Weser conseille également un alignement horizontal des pièces et sur tous types de supports sains (brique, béton, toute surface maçonnée, bois, plaque de plâtre, panneaux bois ou métalliques, panneaux isolants thermiques…). Résistant au feu (Euroclasse A1), le parement peut être posé derrière un poêle à bois ou autour d’une cheminée, à condition que « la distance d’éloignement entre le poêle et le mur [soit de] 3 fois le diamètre du conduit de raccordement », lit-on dans le communiqué.

Pour qu’il dure dans le temps, Weser recommande de recouvrir la solution d’une solution protectrice comme le Weser-Pro Tra, sinon un hydrofuge ou un minéralisant. « Cela permet de lui conserver son aspect d’origine en limitant le développement de micro-organisme et en diminuant l’incrustation des salissures et de faciliter le nettoyage des surfaces », justifie la marque.

Une solution pour un fini naturel et recyclable

Composé de granulés et matières premières naturels, les parements Alverstone sont 100 % recyclables, assure Weser. De plus, leur procédé de fabrication à froid ne dégage pas de CO2 à chaque combustion. La gamme est également classée A+, estimée très peu émettrice en composé organique volatils (COV) à l’intérieur de l’habitat.

Les solutions sont cependant compatibles avec l’intérieur et l’extérieur du logement, avec la construction et la rénovation. Elles existent en cinq coloris : beige, gris, gris terre, marron et gris anthracite. Un nuancier qui joue sur un registre contemporain comme traditionnel, reproduit l'effet pierre naturelle et « se marie avec tous les styles », affirme Nathalie Chartier.

Coloris de la gamme Alverstone - Crédit photo : Weser

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de une : V.K